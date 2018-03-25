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Первая ракетка мира в третий раз пропустит Открытый чемпионат Франции по теннису

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Первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер не сыграет на втором в 2018 году сезоне турнира серии Большого шлема – Открытом чемпионате Франции.

Об этом сообщает news.ru.

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Такое заявление спортсмен сделал после того, как проиграл в трех партиях от австралийца Танаса Коккинакиса во втором круге турнира в Майами. Из-за поражения он лишится первого места в рейтинге ATP, который 2 апреля возглавит испанец Рафаэль Надаль.

"Решил не играть на грунте. На предыдущей неделе я тоже играл не очень хорошо. Ничего нового не произошло. Я стараюсь все наладить, и теперь у меня есть время для этого. Вернуть себе первую строчку в Роттердаме было важно. Сохранить ее сейчас или вернуться на нее по ходу сезона уже не очень важно", – отметил он.

Он добавил, что ему нужно возвращаться на корт для того, чтобы продолжить тренироваться или брать отпуск.

К слову, украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела пройти в следующий круг на турнире Miami Open – Premier Mandatory. Украинка уступила австралийской теннисистке Айли Томлянович.

Теги: Новости Франции Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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