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      Как понять, что ты беременна: ранние симптомы

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      Ранние признаки беременности
      Ранние симптомы беременности / gravimed.com.ua

      Вопрос о наступлении беременности беспокоит женщин во всех случаях, даже, когда она желательна. Самый простой способ узнать – сделать тест, но не всегда есть возможность его купить.

      Как распознать беременность на ранних этапах в эксклюзивном комментарии Здоровье 24 рассказала медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук.

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      По словам медиков, есть различные симптомы, которые могут свидетельствовать о беременности:

      1. изменение вкуса;
      2. задержка;
      3. изменение психического состояния и настроения;
      4. слабость;
      5. постоянная сонливость;
      6. тошнота и рвота;
      7. изменение чувствительности груди, ее рост.
       
      Медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук
      “Но и эти симптомы могут свидетельствовать не только о беременности, но и о других заболеваниях (например, онкологических). Поэтому следует обязательно обратиться к гинекологу для осмотра, проведения УЗИ и определения хорионического гормона человека – при беременности он увеличивается”.

      Также Татьяна Ярошук отметила, что на ранних сроках они могут быть отрицательные или слабо положительные. Поэтому лучше купить несколько тестов и сделать их в течение нескольких дней (с перерывом 1-3 дня).

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      Теги: Публикации Статьи Здоровье Медицина Беременность и роды Дети
      Источник: Здоров'я 24
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