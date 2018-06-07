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Первый фестиваль современного женского искусства состоится в Киеве

9 Читати новину українською
Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2018
Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2018

13 июня в столичном Институте проблем современного искусства состоится интересное мероприятие Ukrainian Contemporary Women's Art Fest.

Это первый в Украине фестиваль современного женского искусства. В его рамках соединятся выставочная и научно-исследовательская программы.

Фокус-тема Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2018 –  "Искусство компромисса" –  творческие поиски, в которых стремление к гармонии и стабильности через цивилизованное разрешение конфликтных столкновений –  социальных, этических, психологических и тому подобное. Поскольку конфликты сопровождают нас повсюду, они несут тревогу и неопределенность, волнуют и пугают. Но в самом существовании конфликтов роковой обреченности нет, в том случае, если начат поиск разумного компромисса.

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Участницы проекта Ирина Акимова, Анна Битаев, Марьяна Гончаренко, Марго Громенко, Олеся Дворак-Галик, Олеся Джураева, Елена Иванюк, Наталья Корф-Иванюк, Анна Криволап, Лина Кондес, Нина Мурашкина, Яна Руснак, Татьяна Самохина, Ирина Семенюта, Лилия Студницкая, Валерия Тарасенко, Ната Трандафир, Лиля Чавага, Оксана Чепелик, Полина Щербина.

Кураторами выставки выступают Ирина Акимова и Анастасия Гончаренко, арт-директор проекта –  Влад Тузов.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Анонс Фестивали Афиша Исскусство Выставка
Источник: 24 Канал
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