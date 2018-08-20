Первый кинопостер в истории выставили на аукцион за немалую сумму

Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу первый в мире кинопостер, датированный 28 декабря 1895 года. Он анонсировал выход короткометражных фильмов Огюста и Луи Жана Люмьеров.

Об этом сообщается на сайте аукциона.

Начальная цена кинопостера составляет 50 тысяч долларов. Автором рисунка стал художник Анри Бриспот, который изобразил на постере толпу людей перед киносеансом. Тогда зрительный зал в парижском "Гранд-кафе" собрал только 30 зрителей.

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Первый кинопостер в истории

Торги за уникальный и первый в своем роде кинопостер продлятся с 28 августа по 4 сентября. Искусствоведы ожидают, что плакат уйдет с молотка за 51-76 тысяч долларов. Стоит добавить, что на аукцион Sotheby's также выставили 163 других плакатов, среди которых постеры к фильмам "2001: Космическая одиссея", "Джеймс Бонд", "Звездные войны" и другие.