Пешеходную зону Крещатика хотят продолжить

В Киеве городская власть планирует продолжить пешеходную зону Крещатика до Бессарабской площади.

Об этом в эфире радио "Киев 98 FM" рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

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Сейчас реализуется пешеходный Подол – два этапа уже прошло, осталось еще 4. Следующий проект пешеходизации планируется на Бессарабской площади. Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы, которые будут двигаться по Крещатику до Бессарабки, путем перекрытия улицы, что практически вся наполнена припаркованными авто,

– отметил Дмитрий Рахматуллин.

По его словам, этот проект будет реализован в рамках новой стратегии развития города. Она предусматривает, что пешеходы на киевских дорогах станут главными. Второе место займут велосипедисты и общественный транспорт. И последнее – автомобилисты.

По его словам, согласно новой транспортной политики сейчас реализуется проект пешеходный Подол. В старом городе также планируется понижать уровень бордюрного камня, так чтобы люди с инвалидностью могли спокойно передвигаться по городу.