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Певец Эрос Рамазотти выступит в Киеве: первые детали концерта

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Эрос Рамазотти даст концерт в Киеве
Эрос Рамазотти даст концерт в Киеве / Фото из свободных источников

Король романтических песен Эрос Рамазотти посетит Украину в 2019 году. В Киеве итальянский артист даст грандиозный концерт.

По словам организаторов, немало украинских поклонников певца ожидают появление романтического Эроса Рамазотти. Поэтому артист порадует своих фанатов грандиозным выступлением в столичном Дворце спорта. Концерт состоится 8 октября 2019 года.

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Известно, что выступление пройдет в рамках мирового турне, которое охватит 5 континентов. Эрос Рамазотти представит миру новый студийный альбом "Vita Ce N'è", что в переводе означает "жизнь". Певец начнет свое путешествие из Мюнхена в феврале 2019 года. Согласно анонсу, во время выступления Эроса Рамазотти меломаны увидят современные визуальные эффекты и уникальную сцену.

Кто такой Эрос Рамазотти?
Итальянский певец, которого по праву считают одним из самых популярных вокалистов и композиторов. Эрос Рамазотти выпустил 11 студийных, несколько концертных альбомов и более 40 синглов, практически каждый из которых становился хитом в странах Европы, Южной и Центральной Америки. Артист давал совместные концерты с Родом Стюартом, Элтоном Джоном и Джо Кокером, записывал дуэты с Шер, Тиной Тернер, Андреа Бочелли, Пэтси Кенсит, Адриано Челентано, Лучано Паваротти и другими звездами.

Смотрите клип совместной песни Эроса Рамазотти и Николь Шерзингер (видео):

 

Теги: Музыка Новости Киева Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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