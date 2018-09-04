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Певец Потап сменил свой имидж: фотофакт

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Потап сменил имидж
Потап сменил имидж / Фото из соцсетей

Популярный певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, в очередной раз решил сменить свой имидж. Соответствующие фото появились в его блоге.

С оранжевой бородой, зеленой – Потап умеет удивить своих поклонников новыми неожиданными изменениями имиджа. Теперь рэпер решил в очередной раз поэкспериментировать со стилем.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал серию снимков, на которых показал, как теперь будет выглядеть. Так, на одном снимке Потап позировал перед камерами в очках с красной оправой и в спортивном наряде. Образ продюсера очень напоминал Жана Рено.

 

Впоследствии Потап сбрил бороду, показав совершенно другой стиль. Большинство поклонников звезды были поражены такими изменениями имиджа и отметили, что Потапу подходит такой образ.

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Потап и Настя
Источник: 24 Канал
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