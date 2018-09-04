Певец Потап сменил свой имидж: фотофакт

Популярный певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, в очередной раз решил сменить свой имидж. Соответствующие фото появились в его блоге.

С оранжевой бородой, зеленой – Потап умеет удивить своих поклонников новыми неожиданными изменениями имиджа. Теперь рэпер решил в очередной раз поэкспериментировать со стилем.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал серию снимков, на которых показал, как теперь будет выглядеть. Так, на одном снимке Потап позировал перед камерами в очках с красной оправой и в спортивном наряде. Образ продюсера очень напоминал Жана Рено.

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 30 Сер 2018 р. о 10:02 PDT

Впоследствии Потап сбрил бороду, показав совершенно другой стиль. Большинство поклонников звезды были поражены такими изменениями имиджа и отметили, что Потапу подходит такой образ.

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 31 Сер 2018 р. о 11:40 PDT