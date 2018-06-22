Певец Влад Топалов публично оскорбил пышнотелую девушку: детали громкого скандала

Влад Топалов оказался в эпицентре резонансного скандала. Экс-солист группы "Smash" оскорбил в сети пышнотелую девушку, из-за чего получил шквал критики.

Недавно украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что возобновила отношения с певцом Владом Топаловым. С тех пор за парой следят не только сторонники звезд, но и журналисты. Однако не только романтический отдых в Лондоне оказался центре новостей, но и скандальное сообщение Влада Топалова.

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Певец опубликовал фото в одной из лавок со сладостями. Влад Топалов решил показать пышнотелую девушку, которая рассматривала витрину, а затем приобрела себе много мороженого. Сделал артист это в уничижительной форме.

У меня была истерика, когда я смотрел, сколько мороженого она покупала! Ну, правда... Ей то куда? Ну, честное слово!

– написал Топалов, намекая на лишний вес девушки.

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 21 Чер 2018 р. о 12:33 PDT

Сообщение Влада Топалова в соцсети

Такой дерзкий и оскорбительный комментарий Влада Топалова вызвал немалый скандал в сети. Поклонники забросали артиста гневными сообщениями, встав на защиту пышнотелой девушки. "Как можно было высмеять девушку публично, ты хоть понимаешь, что натворил?", "Ну ты и урод!", "Кто вам дает право обсуждать чужое тело?", "Возможно, она набрала вес из-за болезни! Кто вы такой, чтобы судить?", – недовольно написали пользователи сети.

В течение часа после инцидента Влад Топалов удалил сообщение к фото и скрыл комментарии поклонников. В следующей заметке артист пытался оправдаться перед людьми, объяснив, что и сам стоял в очереди за лакомством и набрал лишние килограммы. Однако, пытаясь объяснить ситуацию, Влад Топалов сумел еще больше обострить конфликт.

Простите меня за мою позицию, но я считаю, что женщина должна хорошо выглядеть! Быть матерью и женой – две главные функции женщины, которые дали ей Богом и природой. У меня есть достаточно примеров, когда женщины работали, чтобы соответствовать этому,

– добавил Влад Топалов.

Кроме этого, артист рассказал, что каждый должен бороться с лишним весом, а не "заедать" проблемы. Поэтому он был шокирован, когда увидел, сколько мороженого приобрела девушка в Лондоне. По словам певца, целью сообщения не была обида, во что нисколько не поверили пользователи сети.