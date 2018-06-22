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Певец Влад Топалов публично оскорбил пышнотелую девушку: детали громкого скандала

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Певец Влад Топалов оказался в эпицентре громкого скандала
Певец Влад Топалов оказался в эпицентре громкого скандала / Фото из свободных источников

Влад Топалов оказался в эпицентре резонансного скандала. Экс-солист группы "Smash" оскорбил в сети пышнотелую девушку, из-за чего получил шквал критики.

Недавно украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что возобновила отношения с певцом Владом Топаловым. С тех пор за парой следят не только сторонники звезд, но и журналисты. Однако не только романтический отдых в Лондоне оказался центре новостей, но и скандальное сообщение Влада Топалова.

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Певец опубликовал фото в одной из лавок со сладостями. Влад Топалов решил показать пышнотелую девушку, которая рассматривала витрину, а затем приобрела себе много мороженого. Сделал артист это в уничижительной форме.

У меня была истерика, когда я смотрел, сколько мороженого она покупала! Ну, правда... Ей то куда? Ну, честное слово!
– написал Топалов, намекая на лишний вес девушки.

 

Сообщение Влада Топалова в соцсети

Такой дерзкий и оскорбительный комментарий Влада Топалова вызвал немалый скандал в сети. Поклонники забросали артиста гневными сообщениями, встав на защиту пышнотелой девушки. "Как можно было высмеять девушку публично, ты хоть понимаешь, что натворил?", "Ну ты и урод!", "Кто вам дает право обсуждать чужое тело?", "Возможно, она набрала вес из-за болезни! Кто вы такой, чтобы судить?", – недовольно написали пользователи сети.

В течение часа после инцидента Влад Топалов удалил сообщение к фото и скрыл комментарии поклонников. В следующей заметке артист пытался оправдаться перед людьми, объяснив, что и сам стоял в очереди за лакомством и набрал лишние килограммы. Однако, пытаясь объяснить ситуацию, Влад Топалов сумел еще больше обострить конфликт.

Простите меня за мою позицию, но я считаю, что женщина должна хорошо выглядеть! Быть матерью и женой – две главные функции женщины, которые дали ей Богом и природой. У меня есть достаточно примеров, когда женщины работали, чтобы соответствовать этому,
– добавил Влад Топалов.

Кроме этого, артист рассказал, что каждый должен бороться с лишним весом, а не "заедать" проблемы. Поэтому он был шокирован, когда увидел, сколько мороженого приобрела девушка в Лондоне. По словам певца, целью сообщения не была обида, во что нисколько не поверили пользователи сети.

 

Дорогие друзья! Доброго утра. Я бы хотел немного ситуацию обсудить) я сам страшно толстый и,к сожалению,обжора. Именно поэтому я и убиваюсь в зале по несколько часов каждый день! Неделями голодаю, чтобы потом всё же позволить себе нормально отъесться, как мы,наверняка,все любим. Я НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не собирался НИКОГО ОБИЖАТЬ. Я сам точно такой же! Но! Простите меня за мою позицию, но я считаю, что женщина ОБЯЗАНА хорошо выглядеть! Быть матерью и женой-две ГЛАВНЫЕ функции женщины, данные ей Богом и природой.Так меня воспитывали с детства.и у меня достаточно примеров, когда женщины СТАРАЮТСЯ и трудятся, чтобы соответствовать этому.Я всегда смело говорил и говорю о своих недостатках и их совсем не боюсь.Не считаю себя идеальным. Наоборот совсем!И знаю, что если поставить задачу - то всегда можно ее достигнуть,пусть и не всегда легко.Нам всем каждый день приходиться бороться с самими собой,чтобы быть в форме. Не только внешне.И вы все это знаете.И да,я считаю, что если есть проблемы с весом,то их надо устранять, а не заедать.Я уважаю всех и никого не учу.У всех своя позиция и свой взгляд на жизнь.Я просто поделился с вами своей точкой зрения,от которой отказываться,простите, не буду.Вы можете быть с ней не согласны,но хамить в ответ и грубить,тем более, в сторону моей семьи-глупо и не мудро.Вы все равно меня не можете ни обидеть,ни задеть.Так уж вышло.Девушка была очень милая и дай Бог ей и вам всем здоровья.Просто я считаю, что можно и воздержаться от сладкого в таком случае)если вы не заметили, я сам там так же стоял и набрал себе таз сахара и благополучно его сожрал,за что сейчас и расплачиваюсь, набрав за 4 дня 5кгя найду фотки, где я жирный и с радостью вам их покажу, чтобы вы не думали, что я такой весь прекрасный.Никого я не фотографировал исподтишка.девушка случайно оказалась в кадре,а потом я только увидел, сколько она взяла и удивился.никакой злости или издевательств.будьте мудрее и различайте юмор от агрессии.я не совсем идиот,чтобы кого-то унижать прилюдно.может и можно было написать мягче,но я, честно говоря,был уверен,что вы мудрее и добрее.А вон что вышло...всем доброго дня и давайте не ругаться! В мире хватает злобы и агрессии. Мир вашим сердцам!

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

 

Теги: LifeStyle Музыка Скандал
Источник: 24 Канал
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