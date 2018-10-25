Певица Alyosha похвасталась стройной фигурой в новом клипе: видео

Украинская певица Alyosha презентовала новый клип на песню "Dama". В зажигательном ролике артистка предстает в обольстительном мини-платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

Alyosha предстает в клипе "Dama" в роли мстительной женщины. По замыслу режиссера Олега Борщевского, певица узнает об измене любимого. Оставлять все, как есть, она не намерена, поэтому планирует жестокую месть. Под авто бойфренда Alyosha закладывает взрывчатку, которая впоследствии взрывается.

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"Каждый из нас знает, что в эмоциях мы иногда делаем странные вещи, которые могут разрушать будущее. Эта песня является метафорой таких отношений, где эмоции управляют и сводят с ума. Но сила любви все же сильнее, сильнее измены, обид... Все делают ошибки, но они учат нас ценить святое! Прощайте друг друга, если душа любит и любима!"– прокомментировала ролик Alyosha.

Новый клип Alyosha на песню "Dama" – смотреть видео

Alyosha "Dama" – текст новой песни

Я сиділа, слухала її.

Вона розкладала карти свої,

Та мені вже не подобається цей розклад.

Якусь ліву кралю витягла тобі вона,

не сказала станеться коли.

Коли б я дізналась, підготувала би тій обряд!



Припев:

Трикінечна дама

Випала тобі

Дай їй, те що не мені,

Але перед тим мені подзвони,

Що кохаєш скажи.

Стала впоперек душі...

Хай так, тільки збережи!

Якщо віриш в нас і мене пробач, і мене прости!



Захотіла знати, що буде,

І не жалкую, та хай воно іде!

За розкладом долі най буде все.

Так тобі вірю милий, я в твоїх руках.

Нічого б не змінила, бо це є тільки твій шлях!

Тільки не зруйнуй світ в моїх очах!



Припев:

Під впливом дурману

Попала в оману, пробач коханий!

Нас чотири сонця, буде п’яте,

бо навчились пробачати і не мовчати, не мовчати!