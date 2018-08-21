Певица Cardi B сходила в McDonald's после премии MTV Video Music Awards: забавные фото и видео

Звезда телевидения и певица и Cardi B после получения награды MTV Video Music Awards 2018 отправилась в McDonald's, чем очень развеселила поклонников.

Об этом сообщают на Just Jared.

Исполнительница Cardi B этом году особенно отличилась на музыкальной премии в Нью-Йорке, – она попала сразу в 13 номинаций, в одной из которых под названием "Лучший новый артист" получила победу.

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Несмотря на роскошный образ и высокий статус в музыкальной индустрии артистка не постыдилась отправиться в заведение быстрого питания McDonald's и взять себе чизбургер с колой. Похоже, Cardi B изрядно проголодалась во время церемонии, из-за чего быстро питалась фаст-фудом, одновременно фотографируясь с фанатами.



Cardi B сходила в McDonald's