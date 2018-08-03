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Певица Игги Азалия прикрыла интимные места неоновой сумкой в новой фотосессии 18+

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Игги Азалия
Игги Азалия / GettyImages

Известная австралийская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия в очередной раз продемонстрировала обнаженное тело в пикантной фотосессии.

Игги Азалия опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Так, певица проанонсировала выход своего нового альбома Survive The Summer.

"S. T. S выходит", – прокомментировала фотографию Азалия.

На фотографиях девушка позирует обнаженной, прикрывая интимные места яркой неоновой сумкой. Игги дополнила смелый образ туфлями на каблуках в тон сумки.


Ігги Азалия / Все фото – Instagram

Кто такая Игги Азалия?Игги Азалия – австралийская хип-хоп-исполнительница. Ее настоящее имя Аметист Амелия Келли. Сингл певицы "Fancy" попал на первое место чатов в Канаде, Новой Зеландии и в США. На вершине Billboard Hot 100 песня пробыла семь недель. Тогда Азалия установила рекорд, пробыв на первом месте больше всего из всех женских рэп-исполнителей.

Теги: LifeStyle Музыка Эротика
Источник: 24 Канал
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