Певица Игги Азалия прикрыла интимные места неоновой сумкой в новой фотосессии 18+

Известная австралийская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия в очередной раз продемонстрировала обнаженное тело в пикантной фотосессии.

Игги Азалия опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Так, певица проанонсировала выход своего нового альбома Survive The Summer.

"S. T. S выходит", – прокомментировала фотографию Азалия.

На фотографиях девушка позирует обнаженной, прикрывая интимные места яркой неоновой сумкой. Игги дополнила смелый образ туфлями на каблуках в тон сумки.



Ігги Азалия / Все фото – Instagram

Кто такая Игги Азалия?Игги Азалия – австралийская хип-хоп-исполнительница. Ее настоящее имя Аметист Амелия Келли. Сингл певицы "Fancy" попал на первое место чатов в Канаде, Новой Зеландии и в США. На вершине Billboard Hot 100 песня пробыла семь недель. Тогда Азалия установила рекорд, пробыв на первом месте больше всего из всех женских рэп-исполнителей.