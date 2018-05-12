Певица Lama едва не утонула во время съемок нового клипа: детали

Популярная украинская певица Lama работает над новым клипом на песню "Привет, привет". Съемки артисты проводили в Португалии. Ради эффектных кадров Lama даже не обращала внимания на штормовое предупреждение, которое объявили в регионе. Это едва не закончилось фатально.

Вокалистка группы Lama Наталья Дзенькив рисковала жизнью, чтобы снять эффектное видео на песню "Привет, привет". Об этом сообщает ТСН.

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Съемки проводились в лесу и на берегу океана. По сюжету, певица должна была зайти далеко в воду, а ее избранник в ролике наблюдал за этим. Штормовое предупреждение, которое объявили в Португалии, не напугало съемочную группу, поэтому работу над видео продолжили. Такое решение едва не привело к трагедии.

Во время погружения Наталью Дзенькив внезапно накрыла большая волна, которая сбила ее с ног. Звезда не ожидала этого, поэтому мгновенно оказалась под водой. Музыкант группы, который в клипе играл роль возлюбленного певицы, ближе всего находился к Наталье Дзенькив, поэтому бросился ее спасать. Мужчина успел вовремя вытащить вокалистку из штормовых волн океана и вынести ее на берег.

Певица Lama во время съемок клипа в Португалии

Сейчас в сети появился тизер нового клипа. Выход ролика запланирован на 17 мая 2018 года.

Смотрите видео тизеру к клипу Lama на песню "Привет, привет":

Отметим, что режиссером клипа является Виктор Скуратовский. Художник уже не впервые оказывается в центре резонансных новостей, ведь ранее певица Sonya Key также едва не умерла во время съемок. Тогда девушка погрузилась под воду в большом бассейне и начала тонуть. Певицу вовремя вытащили из воды, однако съемки все же продолжились.