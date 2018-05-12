21:31
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Певица Lama едва не утонула во время съемок нового клипа: детали

358 Читати новину українською
Lama едва не умерла во съемок клипа
Lama едва не умерла во съемок клипа / ТСН

Популярная украинская певица Lama работает над новым клипом на песню "Привет, привет". Съемки артисты проводили в Португалии. Ради эффектных кадров Lama даже не обращала внимания на штормовое предупреждение, которое объявили в регионе. Это едва не закончилось фатально.

Вокалистка группы Lama Наталья Дзенькив рисковала жизнью, чтобы снять эффектное видео на песню "Привет, привет". Об этом сообщает ТСН.

Читайте также: Певица Sonya Kay презентовала новый клип, во время работы над которым едва не умерла: видео

Съемки проводились в лесу и на берегу океана. По сюжету, певица должна была зайти далеко в воду, а ее избранник в ролике наблюдал за этим. Штормовое предупреждение, которое объявили в Португалии, не напугало съемочную группу, поэтому работу над видео продолжили. Такое решение едва не привело к трагедии.

Во время погружения Наталью Дзенькив внезапно накрыла большая волна, которая сбила ее с ног. Звезда не ожидала этого, поэтому мгновенно оказалась под водой. Музыкант группы, который в клипе играл роль возлюбленного певицы, ближе всего находился к Наталье Дзенькив, поэтому бросился ее спасать. Мужчина успел вовремя вытащить вокалистку из штормовых волн океана и вынести ее на берег.

Певица Lama во время съемок клипа в Португалии

Сейчас в сети появился тизер нового клипа. Выход ролика запланирован на 17 мая 2018 года.

Смотрите видео тизеру к клипу Lama на песню "Привет, привет":

 

Отметим, что режиссером клипа является Виктор Скуратовский. Художник уже не впервые оказывается в центре резонансных новостей, ведь ранее певица Sonya Key также едва не умерла во время съемок. Тогда девушка погрузилась под воду в большом бассейне и начала тонуть. Певицу вовремя вытащили из воды, однако съемки все же продолжились.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 269
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 451
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1279
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 218
Сколько детей у знаменитостей? Тест
сегодня, 14:07 Сколько детей у знаменитостей? Тест
204
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук