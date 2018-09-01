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Певица MamaRika впервые показала свою маму: волшебное фото

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MamaRika
MamaRika / Фото из соцсетей

Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRika, впервые опубликовала фото с мамой. Снимок вызвал шквал комментариев в социальной сети.

Певица MamaRika активно ведет свой блог в Instagram. Звезда показывает свои насыщенные будни и кадры из яркого отдыха. Теперь впервые артистка показала, как выглядит ее мама.

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Анастасия Кочетова сделала соответствующий снимок в столице Польши – Варшаве. MamaRika сделала волшебное селфи, на котором мама целует ее щеку. При этом звезда выглядит счастливой, позируя на одной из площадей польского мегаполиса.

"Мама!" – лаконично написала MamaRika.

 

Пользователи сети сразу же прокомментировали трогательное фото. Поклонники певицы отметили, что она очень похожа на свою маму.

Кто такая MamaRika?Украинская певица, которая в 19 лет дебютировала на проекте "Фабрика звезд-3". До этого звезда победила на "Американском шансе". Уже в 2010 году поклонники слушали ее песни с псевдонимом Эрика, который впоследствии она сменила на MamaRika. За время вокальной карьеры Анастасия Кочетова выпустила два студийных альбома – "Папарацци" (2012) и "КАЧ" (2017). Относительно личной жизни, то в 2018 году артистка обручилась с юмористом Сергеем Середой.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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