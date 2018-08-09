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Певица Пинк попала в больницу в Сиднее

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Пинк
Пинк / GettyImages

Популярную американскую певицу Пинк экстренно госпитализировали в Австралии перед концертом.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

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"Меня забрали в больницу с невыносимой болью", – написала Пинк.

Артистка рассказала, что пробыла в больнице около суток. По ее словам, на своих концертах она "не просто стоит с микрофоном и поет", а много двигается, поэтому должна быть абсолютно здоровой, чтобы вернуться к выступлениям.

Я буду пить зеленый чай и проводить время с моими детьми. Предупреждаю папарацци, вы можете увидеть, как я выхожу из своего гостиничного номера с двумя маленькими детьми, и еще одно предупреждение: я могу даже улыбаться. Но не очень. Постараюсь контролировать улыбки,
– отметила певица.

 

Hi beautiful Sydney people. First, I want to say thank you to all of the kind people out there for your well wishes for my speedy recovery. On Monday, we were absolutely planning on going ahead with the show, and about 20 minutes before I left for soundcheck, I was rushed to the hospital, in excruciating pain. That was the reason for the late cancellation. It was out of anyone’s control, and of course, wasn’t planned that way. I was discharged from hospital last night, and am following doctors orders of liquids and rest. A lot of you know how physical my shows are, and that I don’t just stand in front a microphone and sing. I flip, dance, fly, harness, silk, and scream my way through a total shit show of awesomeness (no pun intended). Therefore, I need to be physically healthy and well in order to perform this show. I think all of you deserve the full show and me at my best. Our next show will be Saturday, and until then I will be drinking green tea, and spending time with my kids. That’s a warning to paparazzi, you might actually see me walking upright outside of my hotel room cage with two little children, and another warning: I might even smile. Not too much, though. I’ll try to control the smiling. My sincere apologies to any of the ticket holders that this has affected, the rescheduled dates will be announced today. Thank you for your patience, compassion, and support. I look forward to rocking out with all of you as we have done for many many years. All of my love. Pink I also want to thank the amazing doctors and nurses at St Vincent’s Hospital for taking such good care of me and getting me home to my kids.

Допис, поширений P!NK (@pink)

Напомним, сеть взбудоражили снимки американской певицы Пинк на семейном отдыхе. Фото не вызвали бы большого резонанса, если бы накануне она не отменила концерт в австралийском Сиднее. Поэтому возмущенные фанаты с отчаянием посмотрели снимки.

Пинк объяснила: фото не показывают, что ей пришлось пережить за время австралийского турне. Артистка и ее дети – 7-летняя Уиллоу и 1-летний Джеймсон – уже дважды обращались к врачам за помощью.

Теги: LifeStyle Музыка Австралия
Источник: 24 Канал
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