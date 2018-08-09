Певица Пинк попала в больницу в Сиднее

Популярную американскую певицу Пинк экстренно госпитализировали в Австралии перед концертом.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

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"Меня забрали в больницу с невыносимой болью", – написала Пинк.

Артистка рассказала, что пробыла в больнице около суток. По ее словам, на своих концертах она "не просто стоит с микрофоном и поет", а много двигается, поэтому должна быть абсолютно здоровой, чтобы вернуться к выступлениям.

Я буду пить зеленый чай и проводить время с моими детьми. Предупреждаю папарацци, вы можете увидеть, как я выхожу из своего гостиничного номера с двумя маленькими детьми, и еще одно предупреждение: я могу даже улыбаться. Но не очень. Постараюсь контролировать улыбки,

– отметила певица.

Напомним, сеть взбудоражили снимки американской певицы Пинк на семейном отдыхе. Фото не вызвали бы большого резонанса, если бы накануне она не отменила концерт в австралийском Сиднее. Поэтому возмущенные фанаты с отчаянием посмотрели снимки.

Пинк объяснила: фото не показывают, что ей пришлось пережить за время австралийского турне. Артистка и ее дети – 7-летняя Уиллоу и 1-летний Джеймсон – уже дважды обращались к врачам за помощью.