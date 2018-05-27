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Певица Слава Каминская рассмешила поклонников забавным семейным снимком

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Слава Каминская с детьми
Слава Каминская с детьми / Фото из соцсетей

Вокалистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская активно ведет свой блог на странице в Instagram. Звезда не скрывает своего восторга от семейной жизни, поэтому часто радует поклонников милыми снимками с мужем и детьми.

Недавно Слава Каминская насмешила пользователей сети новым снимком. На фото ее муж – пластический хирург Эдгар Каминский забавно кривляется в кафе. Рядом с ним сидит сын Леон, который повторил гримасу отца. Снимок получился очень положительным и смешным.

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Вместо тысячи слов. "Двое из ларца",
– написала Слава Каминская, обращая внимание на сходство мужа и сына.

Сама же певица сфотографировалась с сыном Леоном в красном костюме, белой блузке и зеленом платке, стильно завязанном на голове. Яркий образ звезда дополнила идеальным макияжем и коричневой обувью.

"Не знаю, как вам, но мне это фото нравится. Вы можете, конечно, писать, что у меня здесь что-то с лицом. Отвечу сразу всем: "Я вижу". Решила сделать макияж в программе, а заодно и пластику. Немножко перестаралась. С кем не бывает? Костюм Kindi.dars, платок с распродажи, майка Soho, серьги с "барахолки". Обувь "Луи Ведро" отлично дополняет образ. Сын собственного производства. На нем костюм с каракулями в районе бирки, кажется, китайский, но вполне возможно, что и корейский. Майка Marc Jackobs", – рассказала о своем "луке" Слава Каминская.

Отметим, что, кроме 4-летнего сына Леона, звездные супруги воспитывают 3-летнюю дочь Лауру. Девочка любит носить платья, что видно на странице звездной мамы – Славы Каминской.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Дети
Источник: 24 Канал
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