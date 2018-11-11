17:08
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Певица Tayanna сделала неоднозначное заявление об участии в Нацотборе к "Евровидению 2019"

      23 Читати новину українською
      Tayanna
      Tayanna / Сегодня

      Украинская певица Tayanna, менее известная как Татьяна Решетняк, удивила заявлением о Нацотборе "Евровидение 2019". Артистка, которая 2 года подряд пыталась попасть на международный конкурс, неоднозначно прокомментировала свое участие в шоу.

      В феврале в Украине отгремит ожидаемое шоу – Нацотбор "Евровидения 2019". Как и в предыдущие годы, популярные вокалисты поборются за возможность представить страну на международном шоу. Tayanna в программе "Светская жизнь" призналась, что после 2 лет борьбы за победу в Нацотборе не знает, придет ли на проект. Однако ответ на этот вопрос знает Андрей Данилко.

      Читайте также: Певица Tayanna пришла на светское событие в пикантном наряде: горячие фото

      Мне кажется, что об этом надо спросить у Данилко,
      – неоднозначно заявила Tayanna.

      Впоследствии артистка объяснила свой комментарий. По ее словам, после Нацотбора "Евровидения 2018" Андрей Данилко признался, что если бы его не было в судейском жюри, Tayanna бы поехала на международный конкурс. Именно из-за этого звезда отметила, что только от харизматичного продюсера и артиста зависит ее участие в Нацотборе.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

       

      Кроме этого, Tayanna опровергла слухи о тайной помолвке. Разговоры о предстоящей свадьбе Татьяны Решетняк появились после публикации фото в свадебном платье. Однако артистка заверила, что это ничего не значит, а такими фотосессиями она пытается "напророчить замужество".

      "Я себе пророчу. Так бывает, ходят сначала смотрят квартиры, дома для того, чтобы медитировать на них и увидеть в будущем. Я так же примеряю свадебные платья, чтобы напророчить себе свадьбу", – добавила Tayanna.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

       

      Теги: LifeStyle Музыка Евровидение
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      сегодня , 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сегодня , 12:00 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичный Джек или отчаянный Хью: кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо?
      сегодня , 10:35 Романтичный Джек или отчаянный Хью: кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо?
      517
      Первая мировая: забытая война украинской истории
      сегодня , 10:01 Первая мировая: забытая война украинской истории
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сегодня , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук