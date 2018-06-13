Певица-трансгендер Зианджа присоединится к КиевПрайд-2018

Певица-трансгендер, участница 8-го сезона телешоу "Голос страны" Зианджа заявила, что собирается присоединиться к Маршу равенства "КиевПрайд-2018".

Об этом она написала в своем Instagram.

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"Я иду "КиевПрайд" как гордая Трансгендерная женщина! Увидимся 17 июня!" – написала Зианджа.

Как известно, артистка сменила свой пол в 2014 году и ранее выступала под именем Борис Апрель.

Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества "КиевПрайд-2018".

Что такое КиевПрайд?

Это марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Мероприятие ежегодно проходит в Киеве с 2012-го. Часто КиевПрайд заканчивался многочисленными стычками.