Певице Ариане Гранде сделали предложение выйти замуж

Известная американская актриса и певица Ариана Гранде лишь недавно порвала отношения со своим экс-бойфрендом Мак Миллером, как уже около месяца встречается с телеведущим Питом Дэвидсоном и получила от него предложение руки и сердца.

Об этом сообщают инсайдеры издания US Magazine.

Ариана Гранде и рэпер Мак Миллер знали друг друга около 5 лет, однако подтвердили отношения лишь в сентябре 2016 года. Последний раз пару видели на вечеринке "Оскар" у Мадонны 4 марта, и впоследствии в СМИ стало известно о разрыве в их отношениях из-за напряженных графиков работы.

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Но уже в начале мая 2018 года Ариана Гранде закрутила новый роман с ее ровесником – 24-летним телеведущим популярного шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном. Пара познакомилась еще на записи программы в 2016 году. Впервые о отношения Арианы и Пита стало известно 30 мая, когда актер опубликовал в своем Instagram совместный с певицей снимок.

Первое фото Пита и Арианы 30 мая

О своей помолвке пара официально сообщила на праздновании дня рождения актера Роберта Паттинсона в Лос-Анджелесе. Но влюбленные пока не спешат с женитьбой, поскольку этим летом Ариана будет занята промокомпанией ее четвертого музыкального альбома, предварительная продажа которого стартует 20 июня.



Влюбленные Ариана Гранде и Пит Дэвидсон

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande) 9 Чер 2018 р. о 10:32 PDT

Что интересно, 2 июня Пит сделал две татуировки в честь Арианы: первую – в виде ушей кролика с обложки ее альбома Dangerous Woman 2016 года и вторую – в форме инициалов девушки A. G. на большом пальце.

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Татуировки Пита Дэвидсона в честь Арианы Гранде

Напомним, что 22 мая 2017 года на концерте Арианы Гранде на "Манчестер-Арене" произошел ужасный теракт, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека, более 120 получили ранения. Ариана очень тяжело пережила этот случай – долгое время она была в депрессии, потом вернулась в Великобританию, посетила раненых и дала в Манчестере бесплатный концерт в память всех погибших на ее концерте. Меньше чем через год она снова вернулась на сцену и готовит к выпуску новый альбом, в котором она вместила все свои переживания после трагедии.