15:22
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Певице Ариане Гранде сделали предложение выйти замуж

75 Читати новину українською
Ариана Гранде
Ариана Гранде / Фото из открытых источников

Известная американская актриса и певица Ариана Гранде лишь недавно порвала отношения со своим экс-бойфрендом Мак Миллером, как уже около месяца встречается с телеведущим Питом Дэвидсоном и получила от него предложение руки и сердца.

Об этом сообщают инсайдеры издания US Magazine.

Ариана Гранде и рэпер Мак Миллер знали друг друга около 5 лет, однако подтвердили отношения лишь в сентябре 2016 года. Последний раз пару видели на вечеринке "Оскар" у Мадонны 4 марта, и впоследствии в СМИ стало известно о разрыве в их отношениях из-за напряженных графиков работы.

Читайте также: Певица Ариана Гранде рассталась со своим бойфрендом Мак Миллером, – СМИ

Но уже в начале мая 2018 года Ариана Гранде закрутила новый роман с ее ровесником – 24-летним телеведущим популярного шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном. Пара познакомилась еще на записи программы в 2016 году. Впервые о отношения Арианы и Пита стало известно 30 мая, когда актер опубликовал в своем Instagram совместный с певицей снимок.

Первое фото Пита и Арианы 30 мая

О своей помолвке пара официально сообщила на праздновании дня рождения актера Роберта Паттинсона в Лос-Анджелесе. Но влюбленные пока не спешат с женитьбой, поскольку этим летом Ариана будет занята промокомпанией ее четвертого музыкального альбома, предварительная продажа которого стартует 20 июня.


Влюбленные Ариана Гранде и Пит Дэвидсон

 

Что интересно, 2 июня Пит сделал две татуировки в честь Арианы: первую – в виде ушей кролика с обложки ее альбома Dangerous Woman 2016 года и вторую – в форме инициалов девушки A. G. на большом пальце.

Читайте также: Ариана Гранде, на концерте которой произошел теракт, сделала памятную татуировку

Татуировки Пита Дэвидсона в честь Арианы Гранде

Напомним, что 22 мая 2017 года на концерте Арианы Гранде на "Манчестер-Арене" произошел ужасный теракт, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека, более 120 получили ранения. Ариана очень тяжело пережила этот случай – долгое время она была в депрессии, потом вернулась в Великобританию, посетила раненых и дала в Манчестере бесплатный концерт в память всех погибших на ее концерте. Меньше чем через год она снова вернулась на сцену и готовит к выпуску новый альбом, в котором она вместила все свои переживания после трагедии.

Теги: Музыка Звездные романы LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
сегодня, 15:01 Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
Віталій Кулик 1089
Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
сегодня, 14:00 Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
Дмитро Гнап 139
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
сегодня, 12:02 В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
Злой Одессит 851
Второй в рейтинге: топ-факты и критика Анатолия Гриценко
сегодня, 11:00 Второй в рейтинге: топ-факты и критика Анатолия Гриценко
411
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук