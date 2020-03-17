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      Подозреваемому в убийстве Гандзюк Левину избрали меру пресечения

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      Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, суд отправил под стражу до 2 апреля.

      Соответствующее решение принял Шевченковский суд Киева, сообщает "Громадское". Заседание проходило только при участии сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

      К теме По делу Гандзюк прошли обыски: Павловскому вручили новое подозрение

      Следствие просило взять под стражу Левина, потому что подозреваемый может сбежать, давить на других фигурантов дела или уничтожить вещественные доказательства.

      В свою очередь адвокат Левина подчеркнул, что его подзащитный после первого заключения решил изменить свою жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Он отметил, что когда Левин уезжал из Украины, к нему не было никаких вопросов у правоохранителей.

      16 марта Алексея Левина вернули в Украину. Его передали сотрудникам СБУ и Офиса Генпрокурора.

      11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции, который разрешил экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый заявил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

      Левин утверждает, что не имеет никакого отношения к преступлению против Екатерины Гандзюк и будет доказывать это в украинском суде. Он рассказал о связях с другими фигурантами дела. По словам подозреваемого, у него много заявлений для суда.

      Что известно о роли Левина в деле Гандзюк

      • Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера.
      • На Херсонщине был криминальным авторитетом.
      • Уехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018.
      • Левина объявили в международный розыск. 16 марта экстрадировали из Болгарии в Украину.
      • Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
      • Сам Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу.

      Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице.

      Все, что известно о нападении на Екатерину Гандзюк: смотрите видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Убийство Криминальные новости Новости Херсона Новости Киева Решение суда Дело Екатерины Гандзюк
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