Подозреваемому в убийстве Гандзюк Левину избрали меру пресечения

Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, суд отправил под стражу до 2 апреля.

Соответствующее решение принял Шевченковский суд Киева, сообщает "Громадское". Заседание проходило только при участии сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

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Следствие просило взять под стражу Левина, потому что подозреваемый может сбежать, давить на других фигурантов дела или уничтожить вещественные доказательства.

В свою очередь адвокат Левина подчеркнул, что его подзащитный после первого заключения решил изменить свою жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Он отметил, что когда Левин уезжал из Украины, к нему не было никаких вопросов у правоохранителей.

16 марта Алексея Левина вернули в Украину. Его передали сотрудникам СБУ и Офиса Генпрокурора.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции, который разрешил экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый заявил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

Левин утверждает, что не имеет никакого отношения к преступлению против Екатерины Гандзюк и будет доказывать это в украинском суде. Он рассказал о связях с другими фигурантами дела. По словам подозреваемого, у него много заявлений для суда.

Что известно о роли Левина в деле Гандзюк

Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера.

На Херсонщине был криминальным авторитетом.

Уехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018.

Левина объявили в международный розыск. 16 марта экстрадировали из Болгарии в Украину.

Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".

Сам Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу.



Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице.

Все, что известно о нападении на Екатерину Гандзюк: смотрите видео