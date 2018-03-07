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"Пиккардийская Терция" презентовала песню на слова Тараса Шевченко: видео

139 Читати новину українською
"Пиккардийская Терция" / Пресс-служба

Вокальная формация "Пиккардийская Терция" презентовала песню на слова Тараса Шевченко и музыку шоумена Игоря Пелыха "Ой по горі роман цвіте".

История появления песни "Ой по горі роман цвіте" продолжалась почти 20 лет. Впервые акапельный коллектив услышал ее в 1994-м – на фестивале "Доля" в Черновцах в исполнении группы "Нічлава Блюз". Сами же пиккардийцы начали исполнять на сцене "Ой по горі роман цвіте" в 2013-м (Игорь Пелых трагически погиб в ДТП в 2009-м). А осенью 2017 года эта песня вошла в 15-ый альбом "Терции" "Лети...", релиз которого состоялся накануне 25-летия формации.

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Аранжировку песни "Ой по горі роман цвіте" сделал один из вокалистов "Пиккардийской Терции" Андрей Капраль.

"Помню, эта песня сразу запала мне в душу, – рассказывает Андрей. – Тогда, в 1994-м, мы не знали, что на музыку стихотворение Шевченко положил Игорь Пелых. Уже позже, в 2000-х, лидер группы "Нічлава Блюз" Андрей Пидлужный рассказал про этот интересный факт. А сам Игорь, заметив, что песня задела меня, тогда сказал: "Чуваки, если хотите – можете петь ее". Я запомнил себе это и всегда хотел сделать аранжировку. И как-то даже начал, но потом почему-то отложил на некоторое время. Потом случайно нашел ноты – и за два дня дописал все, чего не хватало. Потом понял, что эта песня просто должна созреть".

К слову, в марте 2008-го вокальная формация "Пиккардийская Терция" удостоилась самой престижной культурно-художественной награды – Национальной премии Украины им. Т. Шевченко. А в 2017-м пиккардийцы получили звание заслуженных артистов Украины.

Смотрите видео на песню "Ой по горі роман цвіте":

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка
Источник: 24 Канал
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