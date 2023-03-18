Нанять иностранных пилотов для F-16 реально, когда получим самолеты, – Мусиенко

Украинское военно-политическое руководство заявляет о необходимости создания для Украины авиационной коалиции. Речь идет в первую очередь о передаче истребителей F-16, которые могли бы эффективно защитить украинское небо.

Украинское командование могло воспользоваться услугами наемных американских пилотов, если бы Украине отправили западные истребители. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Недавно один из самых известных пилотов в мире Дэн Хэмптон предложил, чтобы Украина наняла американских пилотов, которые могли защищать украинское небо.

Мусиенко назвал такой сценарий реалистичным, при условии, если Украина получит самолеты F-16. Он напомнил, что Украину, в частности, защищает интернациональный легион. Это иностранные бойцы, которые дают добровольное согласие, подписывают контракт и сражаются в составе украинской армии.

Инициатива реалистичная

Если говорится об иностранных пилотах, то в нашем интернациональном легионе вполне реалистично появление эскадрильи рядом с другими войсками, сообщил эксперт.

Есть все механизмы, как это можно сделать с соблюдением норм международного права и украинского законодательства,

– подчеркнул Мусиенко.

Он убежден, что пилоты могут согласиться на такую инициативу. Однако вопрос в том, если Украина наймет частную военную кампанию типа Academi, есть ли у них на вооружении самолеты.

Поэтому Украине в первую очередь нужны самолеты, а в отношении пилотов Мусиенко считает подобный тип найма – хорошей идеей.

Инициатива американского пилота F-16: подробнее

Дэн Хэмптон – подполковник в отставке с позывным Two Dogs. Его называют "самым смертоносным" пилотом F-16. Он совершил 151 боевой вылет и имеет больше всего военных наград среди пилотов истребителей со времен войны во Вьетнаме.

Хэмптон считает, что партнеры передадут Украине самолеты F-16. А дальше нужно найти людей, имеющих тысячи часов полетов на этих истребителях. Он считает, что достаточно таких пилотов, которые согласились бы приехать помочь Украине. Хэмптон сам заявил, что готов на это пойти, если правительства все согласуют.

Хэмптон считает, что партнеры передадут Украине самолеты F-16. А дальше нужно найти людей, имеющих тысячи часов полетов на этих истребителях. Он считает, что достаточно таких пилотов, которые согласились бы приехать помочь Украине. Хэмптон сам заявил, что готов на это пойти, если правительства все согласуют. Военный эксперт Петр Черник, такие люди как Дэн Хэмптон – просто неоценимы. Ведь чтобы сформировались базовые навыки полета на F-16, нужно около 6 месяцев. А такие пилоты как Дэн уже умеют это делать и имеют колоссальный опыт.