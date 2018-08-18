Пирог с яблоками: рецепт приготовления на молоке и сметане

Пирог с яблоками – душистый десерт, который лучше всего готовить в августе, ведь именно сейчас идет сезон этих сочных плодов. Такие пироги можно готовить на Яблочный Спас даже если вы придерживаетесь поста. Ведь печь пирог с яблоками можно на молоке, сметане, а также на воде.

Для того, что пирог был вкусным и сочным – берите много спелых яблок. Обычно, в традиционном рецепте используют около килограмма яблок. Если вам кажется, что кожура твердая, то ее лучше срезать при приготовлении. А чтобы яблоки не темнели при нарезании – полейте их соком лимона.

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LifeStyle24 предлагает приготовить пирог с яблоками на молоке, сметане, а также постный пирог на воде, который можно приготовить на Яблочный Спас.

Рецепт пирога с яблоками на молоке

Рецепт открытого пирога с яблоками на молоке

Ингредиенты:

- молоко – 240 мл;

- яйца – 2 шт .;

- дрожжи сухие – 1 ст. л .;

- соль – 0,5 ч. Л .;

- яблоки – 6 шт .;

- сахар – 2 ст. л .;

- мука – 640 г;

- масло – 3 ст. л .;

- сахарная пудра для подачи.

Рецепт приготовления пирога с яблоками на молоке:

1. Растворите дрожжи в подогретом молоке, оставьте их на 5-10 минут. Затем добавьте одно яйцо, посолите, добавьте сахар.

2. Просейте муку. Постепенно всыпаем муку в молоко с дрожжами и замешайте тесто. В самом конце добавьте масло. Тесто накройте тканью, оставьте на час в теплом месте.

3. Четверть теста отложите, остальное раскатайте и выложите на противень. Если боитесь, что тесто пристанет – смажьте его сливочным маслом. Яблоки нарежьте тонкими слайсами и выложите сверху на тесто. Посыпьте небольшим количеством сахара.

4. Остаток теста раскатайте, нарежьте полосками. Уложите сверху основы "решеткой". Взбейте второе яйцо, намажьте им тесто, дайте немного постоять. Прогрейте духовку до 200 градусов и пеките пирог минут 25-30. Перед подачей дайте пирогу остыть и посыпьте сахарной пудрой.

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Рецепт пирога с яблоками на сметане

Рецепт закрытого пирога с яблоками на сметане

Ингредиенты для теста:

- 2 желтка;

- 2 ст.л. сметаны

- 100 г маргарина;

- 75-100 г сахара,

- 1 ч.л. разрыхлителя;

- 250 г муки.

Ингредиенты для начинки:

- 1 кг яблок;

- 1 ч.л. корицы;

- 1 ст.л. крахмала;

- 50-100 г сахара (в зависимости от вкуса яблок)

- цедра 1 лимона;

- 50 г белых молотых сухарей.

Рецепт приготовления пирога с яблоками на сметане:

1. Яблоки очистите, нарежьте тонкими слайсами и пересыпьте корицей, сахаром и крахмалом. Добавьте цедру лимона.

2. Муку просейте через сито и смешайте с разрыхлителем. Добавьте к нему натертый на грубую терку маргарин и перемешайте. Также добавьте туда сахар, сметану и желтки. Замесите тесто.

3. Разделите тесто на 2 части (одна должна быть больше). Большую часть раскатайте и выложите на противень, формируя небольшие бортики. Равномерно посыпьте сухарями. Выложите сверху начинку из яблок и корицы.

4. На начинку положите тонкий пласт теста второй части, бортики защипните. Легонько проткните верх вилкой и смажьте белком от яйца. Выпекайте при температуре 180-200 градусов пока не зарумянится. Готовый пирог присыпьте сахарной пудрой.

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Рецепт постного пирога с яблоками

Рецепт постного пирога с яблоками

Ингредиенты:

- большие красные яблоки – 3 штуки;

- сахар – 6 ст.л .;

- любые перемолотые орехи – 2 ст.л .;

- мука – 3 стакана;

- чашка яблочного сока

- корица;

- масло – 70 грамм;

- сахарная пудра и листочки мелиссы для украшения.

Рецепт приготовления постного пирога с яблоками:

1. Очистите два яблока от кожуры и семян, измельчите с помощью блендера. Фруктовую массу смешайте с корицей, половиной сахара и орехами. Добавьте в смесь масло. Перемешайте до состояния однородности.

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2. В яблочно-ореховое пюре добавьте просеянную муку и замешайте тесто. Сахар, который остался, выложите в небольшую кастрюльку, добавьте яблочный сок и оставьте на среднем огне до растворения сахара.

3. Тесто выложите на противень, на верх выложите нарезанные яблоки и полейте сверху сиропом. Выпекайте в разогретой духовке 30-35 минут. Перед подачей посыпьте пирог пудрой и украсьте мелиссой или мятой.

Приятного аппетита!