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Пьяного Джона Сноу из "Игры престолов" сфотографировали в Париже

108 Читати новину українською
Кит Харингтон
Кит Харингтон / buzz.com

Актер Кит Харингтон прославился благодаря роли Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов". Но он развеял свой романтический образ недавним появлением в Париже – папарацци подловили его, когда Харингтон выглядел пьяным и едва держался на ногах.

На одной из парижских улиц Кит не мог устоять на ногах, спотыкался и опирался на припаркованный фургон, пишет Daily Mail. Харрингтона пытался поддерживать друг, чтобы тот не упал.

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У Кита Харрингтона проблемы с алкоголем?

31-летняя звезда стоял под дождем только в футболке и имел не очень презентабельный вид.

К слову, это не первый раз Кита видят пьяным на публике – в январе актер устроил драку в одном из баров Нью-Йорка.

Теги: LifeStyle Игра престолов Кино
Источник: 24 Канал
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