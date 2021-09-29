Несовершеннолетний размахивал пистолетом 29 сентября утром. На место вызвали следственно-оперативную группу и мать парня.

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Не мог объяснить своих действий

Патрульные задержали несовершеннолетнего парня, который размахивал среди улицы пистолетом и угрожал людям. 17-летний одессит был в состоянии алкогольного опьянения.

Когда полицейские приехали, подросток не смог объяснить своих действий. Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Также на место приехала мать несовершеннолетнего парня.

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