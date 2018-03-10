Пьяный чиновник полиции устроил стрельбу в поезде в Одессу, – СМИ

Руководитель управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области в состоянии алкогольного опьянения стал участником конфликта в поезде сообщением Киев - Одесса. Находясь в вагоне, мужчина начал стрелять из травматического пистолета.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Физическое состояние (опьянение) лишило возможности его покинуть вагон, и он отправился в вагоне на "отстой". Позже выяснилось, что исчез пистолет", – сказал собеседник издания, уточнив, что инцидент произошел "на нынешние праздники".

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Отмечается, что официально в Главном управлении Нацполиции в Одесской области эту информацию не комментируют. Однако там подтвердили, что "полицейский в поезде присутствовал".