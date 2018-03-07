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Пять убедительных причин отказаться от сахара

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Чем опасен сахар?
Чем опасен сахар? / Фото из открытых источников

Сахар, который так часто употребляют в пищу в современном мире, может стать причиной различных заболеваний.

Чем опасна чрезмерное количество сахара в рационе и какие преимущества для здоровья можно получить, ограничив его потребления, рассказали эксперты МОЗ.

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Хорошее самочувствие и стройность

Больше сахара в рационе – больше калорий. В результате, риск увеличения веса тела, что иногда может привести и к ожирению, погриршення самочувствие, проблем со здоровьем.

По статистике, у более половины взрослых украинцев есть избыточный вес или ожирения. Это, в свою очередь, приводит к сердечно-сосудистых заболеваний, диабету второго типа и осложнений, связанных с этими заболеваниями.

Прфилактика диабета второго типа

В течение последних десяти лет количество пациентов с диагнозом "диабет" увеличилось почти на 50%. Специалисты утверждают, что именно ограничение сахара в рационе является весомым шагом для профилактики диабета второго типа.

Здоровое сердце

Избыточный вес и ожирение, увеличение глюкозы в крови приводят также к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в мире составляет 31%, в Украине – 67%.

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Заботьтесь о здоровье своего сердца – старайтесь максимально ограничить количество сахара в рационе.

via GIPHY

Профилактика остеоартроза

Вследствие избыточного веса возникает угроза нарушения опорно-двигательного аппарата. Поэтому, чтобы снизить риск подобных последствий, следует сократить потребление сахара.

Здоровые зубы

Кариес – наиболее распространенное неинфекционное заболевание, а сахар является одной из основных причин возникновения кариеса. Он развивается, когда бактерии во рту превращают сахар в кислоту, которая в свою очередь деминерализуе эмаль и дентин.

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Контролируйте количество сахара в рационе – снижайте риск возникновения кариеса

Теги: LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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