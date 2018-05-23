Пятеро украинских теннисистов сыграют в основной сетке Wimbledon

Сразу четыре украинских теннисистки попали в основную сетку соревнований турнира Большого шлема – Wimbledon в Великобритании. Из мужчин в основной сетке пока только один представитель Украины.

Участие в соревнованиях примут Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко. Также в турнире могут принять участие Ангелина Калинина. Марта Костюк, Даяна Ястремская и Валерия Страхова. Но им придется пробиваться через сито квалификации.

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Что касается Свитолиной, то украинка, которая является четвертой ракеткой мира, на турнире будет посеяна под пятым номером. Все из-за того, что американка Сирена Уильямс решила воспользоваться "защищенным рейтингом". Кроме нее, к такому способу прибегли немка Лаура Зигемунд и Чжэн Сайсай из Китая, однако они ниже украинской теннисистки.

Что касается мужчин, то в главной сетке соревнований пока один представитель Украины – Александр Долгополов. Сергей Стаховский – в "альтернативном списке".

Напомним, Wimbledon продлится со 2 по 15 июля.