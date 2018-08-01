Пятеро украинских теннисистов выступят в квалификации US Open

Украина будут представлять пять спортсменов на открытом чемпионате Америки (US Open) по теннису.

В мужском турнире выступят Сергей Стаховский и Илья Марченко, а у женщин – Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая, пишет btu.org.ua.

Читайте также: Долгополов и Стаховский поднялись в рейтинге ATP

Сергей Стаховский стартует в Нью-Йорке уже четырнадцатый раз подряд и второй год подряд – в квалификации. В прошлом году он уступил в финальном раунде отбора, а его лучший результат на американском мейджоре – третий круг в 2011-м и 2015 годах.

Илья Марченко использовал защищенный рейтинг, чтобы попасть в квалификацию US Open. Для Марченко это девятый старт в Нью-Йорке. В 2016 году он прошел здесь в четвертый круг, что стало его лучшим выступлением на турнирах Grand Slam.

16-летняя Марта Костюк впервые сыграет на взрослом US Open. В прошлом году она выиграла здесь юниорский парный турнир вместе с сербкой Ольгой Данилович. В нынешнем сезоне Костюк прошла квалификацию в Австралии, после чего дошла до третьего круга основной сетки, а также уступила во втором круге отбора на Roland Garros и в финале Уимблдонской квалификации.

Читайте также: Свитолина отказалась выступать на турнире в Москве по политическим мотивам

Ангелина Калинина стартует на Открытом чемпионате США в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне она впервые преодолела стартовый раунд квалификации US Open.

Катарина Завацкая в Нью-Йорке дебютирует на турнирах US Open.

Отметим, что US Open – последний турнир серии Большого шлема в сезоне. Его призовой фонд – около 18,5 миллионов долларов США.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24