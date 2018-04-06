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Пэрис Джексон показала провокационный образ: фото

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Пэрис Джексон
Пэрис Джексон / Фото из Іnstagram

19-летняя дочь покойного Майкла Джексона, Пэрис, продемонстрировала свой индивидуальный стиль, на событии в Лос-Анджелесе, которое организовал бренд H&M.

Пэрис привлекла внимание фотографов провокационным образом: модель надела вместо топа цветной шарф. Таким способом девушка продемонстрировала свой пресс и многочисленные татуировки на теле. Также образ Джексон состоял из широких брюк, накидки и босоножек на каблуках.

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Пэрис Джексон

Пэрис Джексон и Кристи Тарлингтон

Допис, поширений H&M (@hm)

Добавим, в сети активно обсуждают роман Пэрис с 25-летней моделью Карой Делевинь. Недавно девушек поймали за страстным поцелуем.

Кто такая Пэрис Джексон?

Американская модель общественный деятель и актриса-новичок. Дочь Майкла Джексона и Дебби Роу.

Пэрис в 19 лет успела сделать успешную карьеру модели. В 2017 году она появилась на обложках Rolling Stone, Teen Vogue, Australian Vogue, Harper's Bazaar, Stellar, Luomo Vogue и других журналах.

Также девушка подписала контракт с модельным агентством IMG Models и американским брендом Calvin Klein.

В 2018 году на экраны выйдет фильм "Опасный бизнес", в котором состоится полнометражный актерский дебют Джексон.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: Daily Mail
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