Пэрис Хилтон рассказала о своем секрете счастливых отношений с любимым

Голливудская звезда и модель Пэрис Хилтон призналась, что она никогда не расстается со своим любимым – Крисом Зилкой, и именно это является залогом их счастливых отношений.

В отличие от многих пар, которым необходимо периодически уединяться друг от друга, Хилтон считает наоборот. Залогом ее счастливых отношений является постоянное пребывание вместе, сообщает Us Weekly.

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"Мы никогда не бываем порознь больше, чем на пару часов. мы ежедневно вместе и днем, и ночью", – добавила знаменитость.

Также звезда признается, что она еще даже не начала планировать свадьбу, из-за того, что много путешествует, хотя предложение получила еще в январе.

Также Пэрис призналась, что уже мечтает о детях.

"Я не могу дождаться, когда буду иметь свою дочку, одевать ее, как себя. Это смысл моей жизни – иметь семью. И я вижу, как дети делают счастливой мою сестру", – заявила Хилтон.

Стоит также добавить, что недавно Пэрис Хилтон растрогала свою мать поздравлением с днем рождения, выложив в сеть семейные архивные фото.

Напомним, в этом году зимой американский актер и модель с украинскими корнями Крис Зилка сделал предложение Пэрис Хилтон, подарив кольцо с бриллиантом в 20 карат, на которое потратил два миллиона долларов, после чего Пэрис посвятила ему эротический видеоклип.