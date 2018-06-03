Пэрис Хилтон в бикини очаровала стройной фигурой: пикантные фото

Светская львица и певица Пэрис Хилтон уже прибывала на остров Сен-Бартельми во Франции, чтобы вместе с семьей отпраздновать свадьбу брата Баррона Хилтона и Тесси фон Вальдердорфф.

Но пока свадебное торжество не состоялось, Пэрис и ее сестра Ники наслаждаются райским отдыхом. Девушки много загорают, гуляют на вечеринках и делают яркие фотографии для соцсети.

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Так, 37-летняя Пэрис устроила фотосессию в купальнике из коллаборации My Little Pony и Moschino, дополнив свой образ мини-сумкой для серфинга Chanel и солнцезащитными очками.

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 31 Тра 2018 р. о 12:00 PDT



Пэрис Хилтон на Сен-Бартельми возле Франции

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На других фото звезда также примерила сексуальные кружевные купальники с очень откровенными декольте белого и черного цветов.

Кто такая Пэрис Хилтон?Пэрис Хилтон – актриса, певица и модель. Звезда и правнучка Конрада Гилтона, основателя отелей Hilton. У Пэрис есть трое родных братьев и сестер – Ники, Баррон и Конрад Хилтоны, но поскольку она является старшей среди наследников, то в ее собственность перешла вся мировая сеть отелей.



Американская звезда в начале 2018 года приняла предложение женитьбы от ее партнера – актера Криса Зилка. Как известно, у него есть украинские корни, – Крис в одном из интервью поделился, что его дедушка родом из Киева, и именно ему он благодарен любовью к искусству.