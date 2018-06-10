Плач принцессы Шарлотты и строгая Саванна: сеть взорвали фото правнуков Елизаветы II на параде

9 июня в Лондоне состоялся торжественный парад по случаю "официального" дня рождения королевы Елизаветы II. Во время светского мероприятия британцы имели возможность увидеть членов королевской семьи и их детей.

Торжественный парад Trooping the Colour сопровождали более 1400 офицеров королевской гвардии. Роскошные наряды и церемония собрала у Букингемского дворца ярых сторонников королевы Елизаветы II и ее семьи. Однако не только праздничные наряды и счастливые улыбки привлекли внимание общественности, но и правнуки монарха, которые непринужденно игрались на балконе рядом с их родителями.

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Принцесса Шарлотта и принц Джордж не стали исключениями. Дети герцогов Кембриджских беззаботно улыбались и махали руками взволнованном толпы. Рядом с ними стояла 7-летняя Саванна Филлипс, дочь Питера Филлипса и Отем Келли. Именно она стала звездой западных СМИ, высунув язык во время церемонии.

Дети на королевском параде в Лондоне

Это не единственная выходка, которой отличилась внучка принцессы Анны – Саванна. Девочка успевала не только следить за событиями на территории букингемского дворца, но и за младшими потомками Елизаветы II. Саванна Филлипс закрыла рукой рот принца Джорджа, чтобы он вел себя более сдержанно. Однако строгая сестра и сама демонстрировала детское поведение.

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Саванна Филлипс прикрыла рот принца Джорджа



Принц Джордж на параде

Принцесса Шарлотта, которая достаточно скромно вела себя во время торжественного мероприятия, поскользнулась и упала. Девочка несколько минут не сдерживала своих слез. Плач ребенка пыталась успокоить ее мама – герцогиня Кейт Миддлтон. К процессу также присоединилась активная Саванна.



Плач принцессы Шарлотты