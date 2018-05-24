Плакаты известных фильмов, которые запретили цензурой: фото
Авторы кинопостеров всегда пытаются привлечь внимание публики, показывая провокационные изображения из фильма. Однако иногда цензоры решают, что постеры слишком откровенны.
Часто плакаты известных фильмов запрещают размещать в публичных местах через обнаженные тела или провокационные позы. Смотрите дальше Топ-11 постеров, которые не позволила цензура.
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"Механический апельсин" Стэнли Кубрика:
"Али Джи в парламенте" Марка Майлода:
"Право на измену":
"Стыд" Стива Маккуина:
"Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса:
"Зубы" Митчелла Лихтенштейна:
"Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера:
"Народ против Ларри Флинта" Милоша Формана:
"Правила секса" Роджера Эвери:
"Жажда" Пака Чхан Ука:
"Зак и Мири снимают порно" Кевина Смита: