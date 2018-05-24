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Плакаты известных фильмов, которые запретили цензурой: фото

268 Читати новину українською
"Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать"

Авторы кинопостеров всегда пытаются привлечь внимание публики, показывая провокационные изображения из фильма. Однако иногда цензоры решают, что постеры слишком откровенны.

Часто плакаты известных фильмов запрещают размещать в публичных местах через обнаженные тела или провокационные позы. Смотрите дальше Топ-11 постеров, которые не позволила цензура.

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"Механический апельсин" Стэнли Кубрика:

"Али Джи в парламенте" Марка Майлода:

"Право на измену":

"Стыд" Стива Маккуина:

"Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса:

"Зубы" Митчелла Лихтенштейна:

"Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера:

"Народ против Ларри Флинта" Милоша Формана:

"Правила секса" Роджера Эвери:

"Жажда" Пака Чхан Ука:

"Зак и Мири снимают порно" Кевина Смита:

Теги: LifeStyle Кино Эротика
Источник: Bigpicture
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