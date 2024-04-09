Какова на самом деле политическая позиция Трампа: эксперт-международник оценил его избирательную кампанию
The Washington Post написало, что якобы "мирный план" Дональда Трампа заключается в сдаче России Крыма и Донбасса. Мол, такими деталями "примирения" между Украиной и Россией экс-президент США якобы поделился в частных разговорах. Однако, у Трампа такую информацию опровергли.
Это 24 Каналу прокомментировал политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский, отметив, что, по крайней мере, публично экс-президент США такого не заявлял. Впрочем, есть несколько тем, которые Трамп старается совсем не комментировать или делать это размыто. Отметим, что по данным СМИ, он якобы заявлял, что Россия и Украина "хотят сохранить лицо, найти выход".
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"Вопрос украинско-российской войны является одним из таких вопросов. Например, Израиля и конфликта с Палестиной – это один из тех самых вопросов, которые во внешней политике Трамп старается не трогать, поскольку эти вещи могут повредить его рейтингу, его движению", – сказал политолог.
Складывается очень размытая ситуация и неоднозначные трактовки, как и все, что можно сказать о Дональде Трампе. Так неизвестно, имеет ли он вообще определенную позицию на самом деле.
Выгодный "туман неизвестности"
В то же время, по словам Шеренговского, в медиа пишут о том, что среди тех, кто поддерживает бывшего президента США, есть "крылья", которые имеют более радикальную или более изоляционистскую позицию, и давят на него.
Я думаю, что вот игра в такую "стратегическую неопределенность" будет сопровождать всю кампанию и будет сопровождать со стороны все президентские выборы. Выбить, так поставить его на место, в том, чтобы он все-таки четко сказал свое видение, – это еще будет то дело,
– подчеркнул эксперт-международник.
Однако, сейчас Трампу это выгодно. Основной его избиратель – люди, которые достаточно склонны к изоляционизму. Это маленькие городки и села. Преимущественно это штаты, где таких большинство. Так, например, вопрос помощи Украине люди сравнивают с собой индивидуально. Мол, теряют деньги, которые должны были бы пойти им на дотации. И такие тезисы очень массово разгоняют, в частности, специально, через социальные медиа. Все, чтобы спекулировать на этих вопросах.
Именно поэтому проректор Украинского католического университета убежден, что пока будут продолжаться избирательные баталии, будет распространяться "туман неизвестности".
Он очень-очень выгоден Трампу, потому что просто-таки в противовес. У Байдена ситуация понятна, а Трамп должен показать своим избирателям какую-то "инаковость",
– сказал Дмитрий Шеренговский.
Как реагировать на громкие заголовки западных СМИ относительно Трампа и Украины
Стоит понимать, что прежде всего медиа транслируют определенную информацию не для украинской аудитории. К тому же в украинских СМИ – это переводы.
"Лучший совет украинцам – просто успокоиться", – добавил политолог.
Скандальные заявления Трампа относительно войны России против Украины
- Экс-президент США заявлял, что, если он победит на выборах президента Соединенных Штатов, то завершит войну в Украине "очень быстро". Мол, он "хорошо ладит" с Владимиром Путиным и привлечет к переговорам Владимира Зеленского.
- Дональд Трамп неоднократно утверждал, что мог бы завершить войну России против Украины. Впрочем, он избегал деталей своего "мирного плана". Однако, экс-президент США заявлял, что "заключит справедливое соглашение для всех".
- К тому же Трамп говорил, что, возможно, Украине придется отдать часть своей территории России. Все, мол, чтобы прекратить войну.
- В то же время Владимир Зеленский отмечал, что он сможет убедить бывшего президента США за 24 минуты в том, что переговоры с Владимиром Путиным – плохая идея.