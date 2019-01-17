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      Плана на бой с Бриедисом не было, его просто не было, - Усик

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      Усик рассказал о бое с Майрисом Бриедисом
      Усик рассказал о бое с Майрисом Бриедисом / boxingscene.com

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о полуфинальном бое World Boxing Super Series (WBSS) против латыша Майриса Бриедиса.

      Усик рассказал, что в этом поединке он получил новый опыт, поскольку выходил на поединок без плана.

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      "Там я получил опыт. Несмотря ни на какие обстоятельства, которые происходят у тебя в жизни, ты не должен отходить от плана, который ты поставил перед собой. Это подготовка, это план на бой... Там этого плана не было. Его просто не было", – рассказал Усик.

      "Такие бои также нужны. Например, если бы я выиграл шикарно – нокаутом, или еще как-то, у меня не было бы того пересмотра, что со мной произошло. Именно после этого боя произошел такой апгрейд меня, команды. И присоединился тот человек, который всегда присутствует на протяжении моей спортивной карьеры – Анатолий Николаевич Ломаченко.

      Я приехал к нему и говорю: "Помогите, потому что это сделать некому". Он сказал хорошо. Так сложилось, что Бог сделал так, чтобы это произошло. Он сделал так, что у Анатолия Николаевича появилась возможность это сделать. Он это сделал и я ему очень за это благодарен", – резюмировал боксер.

       

       

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      Теги: Бокс Усик – Бриедис Александр Усик Спорт
      Источник: 24 Канал
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