Одесса в этом году стала одним из наиболее привлекательным курортом среди украинцев. 24 канал решил вспомнить, как выглядела курортная Одесса в старых фото.

Фотографии курортной Одессы были сделаны в промежутке между 1930 – 1970 годов. На них можно увидеть, как отдыхали и как развлекались взрослые и дети, сообщает 24 канал.

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Американский фотограф Брэнсон Де Ку в начале 1930 годов сфотографировал сувенирную ярмарку в Одессе. На фотографиях можно увидеть разрисованных детей и отдыхающих взрослых.



Сувенирная ярмарка в Одессе / Фото: archodessa.com



Вид на ресторан со ступенек / Фото: archodessa.com

В середине 50-х было очень популярное кафе "Маяк".

К началу 60-х годов осталась только подпорная башня. Ее использовали как служебное помещение ресторана "Маяк". Башня работала два года. После 65-го года "Маяк" планировали восстановить, но в 90-х годах работу над проектом прекратили и дальше чертежей ничего не было сделано.



Кафе "Маяк" в 1950 году / Фото: Александра Малаховского

Парк имени Шевченко в 1953 году. На фото видно древнюю арку, которая расположена при въезде на пляж.



Арка на пляж / Фото: retroua.com

Пар поднимается по нижней террасе этого самого кафе, но уже в 1965 году.



Нижняя терраса кафе "Маяк" / Фото: archodessa.com

Одесский железнодорожный вокзал, который радушно встречал гостей города, был построен в 1879 – 1884 годах. Одесский вокзал тупиковый, потому что дальше – море.



Железнодорожный вокзал / Фото: pinterest.com

Одесские пляжи всегда были наполнены людьми, даже в 1969 году.



Одесский пляж / Фото: retroua.com

Из-за пандемии в курортных городах действуют определенные ограничения, но все равно количество людей – удивляет.