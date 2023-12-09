В Киеве изменили схему движения транспорта на Лыбедской площади: как теперь проехать

Из-за закрытия части синей ветки Киевского метрополитена 8 декабря в столице много изменений в движении транспорта. Станции "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демиевская" не будут работать минимум полгода, поскольку произошло подтопление этого участка.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал новую карту движения на Лыбедской площади. Ранее глава МВД Игорь Клименко пообещал, что Киеву не дадут утонуть в транспортном коллапсе, а патрульная полиция подробно расскажет об изменениях в движении.

Смотрите также В Киеве подтопило синюю ветку метро, как долго продлится ремонт: что известно

Какие изменения в организации дорожного движения на Лыбедской площади

В связи с ремонтом тоннеля станций метро на участке "Демиевская" – "Теремки" и с увеличением погрузки на наземный общественный транспорт временно изменится организация дорожного движения на Лыбедской площади города Киева,

– написал Алексей Белошицкий.



Изменения в движении на Лыбедской площади в декабре 2023 года/ Фото Алексей Белошицкий

Как будет ездить транспорт на Лыбедской площади после закрытия метро: новые правила

Теперь движение по разворотным кольцам на площади Лыбедской разрешено только транспортным средствам, которые перевозят пассажиров по установленным маршрутам.

Для всех других транспортных средств разворот организован по маршруту от Большой Васильковской улицы через улицу Ковпака до улицы Антоновича.

Изменится ли что-то еще

На конечных остановках общественного транспорта привлекут дополнительные экипажи патрульной полиции. Они будут следить за дорожным движением и регулировать его.

Впоследствии установят дорожные знаки, которые будут разрешать движение по разворотным кольцам только для общественного транспорта.

Также предлагают обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича, 176 (рядом с ТРЦ Ocean Plaza).

Что известно о затоплении метро в Киеве