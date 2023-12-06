В Украине объявляли воздушную тревогу из-за Миг-31К: она длилась почти два часа

В обед на всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. Людей призывали перейти в укрытие.

Оккупанты снова поднимали в небо МиГ-31К. Так что воздушная тревога звучала во всех регионах нашей страны.

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По всей Украине существовала угроза ракетных ударов

Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности, связанной со взлетом МиГ.

Мониторинговые каналы пишут, что в воздухе также находится Ил-78, который дозаправляет Миг-31К. Так что если оккупанты действительно будут проводить дозаправку, воздушная тревога может длиться не менее нескольких часов.

12:53 По состоянию на этот момент карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушные силы объявили ракетную опасность по всей территории Украины. Все потому, что с аэродрома Саваслейка взлетел МиГ-31К.

Ранее в Воздушных силах отмечалось, что оккупанты тренируются с дозаправкой своих самолетов. Российские МиГ-31К могут взлетать в любое время и подниматься в небо поочередно один – два самолета.

Пока этот истребитель в воздухе по всей Украине объявлена тревога. Ведь ракета "Кинжал", которую он на себе несет, может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров.

Однако оккупанты редко выпускают "Кинжалы". Поэтому украинские власти ищут решение, как организовать воздушные тревоги таким образом, чтобы тренировочные полеты МиГ не парализовали жизнь страны. В частности, рассматривается вариант с маркировкой тревог по уровню опасности: оранжевый, желтый, красный.

Однако в Воздушных силах подчеркивают, что это непростое решение, поскольку во время одного из таких взлетов оккупанты могут выпустить ракету. В случае запуска она подлетает за считанные минуты в любой город Украины, а на Юге или Востоке вообще за 2 – 3 минуты.