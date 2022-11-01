По всей Украине – воздушная тревога: немедленно уходите в укрытие
Утром 1 ноября на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Не игнорируйте сирены и сразу же отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.
Неспокойным для жителей всей Украины стало утро 1 ноября. Около 09:10 сигналы о воздушной тревоге начали раздаваться сначала в одной области, а затем карта с сиренами "покраснела" полностью.
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Возможна угроза из Беларуси
По данным телеграмм-каналов monitor, а также "Беларуські Гаюн", в небо над Беларусью поднялся МиГ-31К, являющийся потенциальным носителем сверхзвуковой ракеты "Кинжал". Именно поэтому воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Не игнорируйте сирену и переходите к укрытиям, чтобы не рисковать собственными жизнями.
В чем опасность "Кинжала"
Прежде всего, отметим, что выпустить эту ракету могут либо из истребителя МиГ-31, который, собственно, и поднялся в небо над Беларусью. Или для этого используют бомбардировщики Ту-22М3 или Ту-160.
Сама же ракета относится к типу новейших, которыми владеет страна-агрессор. Ее приняли на вооружение только в 2018 году. Таких ракет в России не так уж много, да и атакует она ими крайне экономно. Ее боевая часть составляет 500 килограммов, а скорость полета ракеты – 3500 километров в час.
Ракета после запуска поднимается на бешеную высоту. На цель она может совершать полет со скоростью в потрясающие 12 тысяч километров в час. Так что сбить такую ракету чрезвычайно сложно.
В Киевской области слышали взрывы
В местных телеграмм-каналах появилось множество сообщений о взрывах во время воздушной тревоги. Но паниковать не стоит, подчеркивают в Киевской ОВА.
В 10:15 появилось сообщение, что в Вышгородском районе проводят обучение саперов. Во время учеб они отрабатывают навыки изъятия, а также ликвидации взрывоопасных предметов. По стечению обстоятельств учение пришлось на воздушную тревогу.
Именно поэтому жители некоторых общин Киевщины слышали взрывы. Горожан призывают не паниковать, а также доверять только официальным источникам информации.
Россияне совершили массированную атаку 31 октября
- Заметим, что утром 31 октября российские захватчики совершили массированную ракетную атаку. Их целями были объекты энергетической инфраструктуры Украины. Сами ракеты оккупанты выпускали в несколько этапов, пытаясь нанести как можно больший вред.
- Не обошлось, к сожалению, без попаданий. В результате обстрелов в некоторых регионах пришлось вводить экстренные отключения света. Прежде всего, речь идет об областях, в которых оккупанты успешно атаковали энергетическую инфраструктуру.
- Добавим, что для атаки было выпущено более 50 ракет. 44 из них Воздушным силам удалось сбить. Интересно, что 18 вражеских снарядов были ликвидированы бойцами воздушного командования "Центр".
- Заметим, что ни одного попадания по Киеву не зафиксировали. К счастью, столицу результативно прикрывали силы ПВО.
- Обратился в международное сообщество по этому поводу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он призвал не оправдывать очередную террористическую атаку России. По его словам, оккупанты в течение 9 месяцев атакуют наше государство. Поэтому заявления о мести за взрывы в Севастопольской бухте – очередное циничное прикрытие своих варварских методов войны.
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