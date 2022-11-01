По всей Украине – воздушная тревога: немедленно уходите в укрытие

Утром 1 ноября на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Не игнорируйте сирены и сразу же отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

Неспокойным для жителей всей Украины стало утро 1 ноября. Около 09:10 сигналы о воздушной тревоге начали раздаваться сначала в одной области, а затем карта с сиренами "покраснела" полностью.

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Возможна угроза из Беларуси

По данным телеграмм-каналов monitor, а также "Беларуські Гаюн", в небо над Беларусью поднялся МиГ-31К, являющийся потенциальным носителем сверхзвуковой ракеты "Кинжал". Именно поэтому воздушная тревога была объявлена ​​по всей территории Украины. Не игнорируйте сирену и переходите к укрытиям, чтобы не рисковать собственными жизнями.

В чем опасность "Кинжала"

Прежде всего, отметим, что выпустить эту ракету могут либо из истребителя МиГ-31, который, собственно, и поднялся в небо над Беларусью. Или для этого используют бомбардировщики Ту-22М3 или Ту-160.

Сама же ракета относится к типу новейших, которыми владеет страна-агрессор. Ее приняли на вооружение только в 2018 году. Таких ракет в России не так уж много, да и атакует она ими крайне экономно. Ее боевая часть составляет 500 килограммов, а скорость полета ракеты – 3500 километров в час.

Ракета после запуска поднимается на бешеную высоту. На цель она может совершать полет со скоростью в потрясающие 12 тысяч километров в час. Так что сбить такую ​​ракету чрезвычайно сложно.

В Киевской области слышали взрывы

В местных телеграмм-каналах появилось множество сообщений о взрывах во время воздушной тревоги. Но паниковать не стоит, подчеркивают в Киевской ОВА.

В 10:15 появилось сообщение, что в Вышгородском районе проводят обучение саперов. Во время учеб они отрабатывают навыки изъятия, а также ликвидации взрывоопасных предметов. По стечению обстоятельств учение пришлось на воздушную тревогу.

Именно поэтому жители некоторых общин Киевщины слышали взрывы. Горожан призывают не паниковать, а также доверять только официальным источникам информации.

Россияне совершили массированную атаку 31 октября

Заметим, что утром 31 октября российские захватчики совершили массированную ракетную атаку. Их целями были объекты энергетической инфраструктуры Украины. Сами ракеты оккупанты выпускали в несколько этапов, пытаясь нанести как можно больший вред.

Не обошлось, к сожалению, без попаданий. В результате обстрелов в некоторых регионах пришлось вводить экстренные отключения света. Прежде всего, речь идет об областях, в которых оккупанты успешно атаковали энергетическую инфраструктуру.

Добавим, что для атаки было выпущено более 50 ракет. 44 из них Воздушным силам удалось сбить. Интересно, что 18 вражеских снарядов были ликвидированы бойцами воздушного командования "Центр".

Заметим, что ни одного попадания по Киеву не зафиксировали. К счастью, столицу результативно прикрывали силы ПВО.

Обратился в международное сообщество по этому поводу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он призвал не оправдывать очередную террористическую атаку России. По его словам, оккупанты в течение 9 месяцев атакуют наше государство. Поэтому заявления о мести за взрывы в Севастопольской бухте – очередное циничное прикрытие своих варварских методов войны.

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