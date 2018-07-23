По Львову будут курсировать немецкие трамваи: первая партия уже в городе
Во Львов прибыли первые 3 трамвая из Германии, завтра, 24 июля ожидаем получить еще 3.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
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Сейчас трамваи находятся на территории трамвайного депо – в организационно-таможенной зоне. А после прохождения всех юридических процедур смогут начать курсирование на маршрутах.
Во Львов прибыли немецкие трамваи
"Также необходимо получить сертификацию, согласно украинскому законодательству. И только после прохождения всех этих процедур трамваи смогут начать свою работу на маршрутах", — пояснил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый.
Львов должен получить от Германии всего 30 трамваев. Следующие партии будут приходить по 8 единиц каждый месяц.