Последствия избрания Трампа для Европы: Боррель рассказал о новых вызовах
Жозеп Боррель заявил, что избрание Трампа станет толчком для Европы к большей самостоятельности в вопросах безопасности. Он отметил, что ЕС должен развивать свою силу для противостояния новым угрозам.
Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики, рассказал о последствиях избрания Дональда Трампа президентом США для Европы. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Европейскую правду".
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Какое влияние победа Трампа имеет на ЕС
По словам Борреля, этот результат выборов меняет глобальный ландшафт и заставляет Европу переосмыслить свою роль на международной арене.
Надо осознать, что мы не можем поручать свою безопасность никому другому и должны заняться ею сами. Если Европа хочет сохранить влияние в мире – то должна быть более объединенной. Нужно развивать более сильную Европу,
– отметил представитель ЕС.
Одним из возможных последствий победы Трампа будет усиление таможенных ограничений, в частности, в отношении китайской продукции и товаров из Европы. Однако, важным для ЕС остается вопрос о политике США в отношении Украины.
Какие планы у Трампа в отношении Украины
- По словам Борреля, пока неясно, какую стратегию по этому поводу будет выбирать новая администрация Трампа. Один из его советников, Брайан Ланза, заявил, что США могут попросить Зеленского согласиться на мир, который не включает возвращение Крыма.
- Кроме этого, WSJ озвучили, что "мирный план" Дональда Трампа может включать отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет в обмен на оружие от США, а также замораживание войны на текущей линии фронта. План может предусматривать создание демилитаризованной зоны, но не определяет, кто будет контролировать эту зону, и исключает участие американских войск в миротворческих силах.