Как пояснила в эксклюзивном комментарии 24 каналу мать пострадавшей, никто не защитил ее ребенка, потому что его все боялись.

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На обнародованных кадрах с места происшествия видно, как парень внезапно налетает на 14-летнюю девочку. Она пытается закрыть руками лицо и садится на землю. Несмотря на это, удары изверга становились все более жестокими – он несколько раз бил ее руками и ногами в живот, грудь и лицо.

Меньше, чем в метре от них сидели общие друзья, которые просто смотрели на все происходящее. Единственный, кому было не безразлично на страдания ребенка, это – маленькая собака, которая лаяла на обидчика.

Почему так произошло

Мать пострадавшей Любовь Терещенко подтвердила, что несовершеннолетние на видео действительно друзья ее ребенка. Однако, как пояснила мать девочки, они не встали на ее защиту, потому что боялись юноши.

Обратите внимание! В результате избиения ребенок получил травмы различной степени тяжести и сломанный нос. Больше о том, в каком состоянии девочка и как ей помочь – читайте в материале 24 канала.

Женщина рассказала, что узнала об инциденте с видео в соцсетях. Она уже написала заявление в полицию на обидчика, и теперь дело будут расследовать следователи полиции, прокурор и суд.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что парню "придется ответить и перед законом и получить судимость".

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