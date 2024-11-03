Сколько еще Россия сможет интенсивно наступать и с чем это связано

Российские войска усилили штурмовые действия, использование пехоты и вернулись к массовому применению механизированного компонента (техники), который они экономили несколько месяцев. Сейчас противник бросает в бой все, что имеет.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что похожая ситуация уже была в 2023 году, когда США "заморозили" на определенный период оказания помощи Украине. Тогда Кремль этим воспользовался и оккупанты тоже активизировали свои штурмы.

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Сколько могут продолжаться активные наступательные действия противника

Интенсивность ведения штурмовых действий, по мнению военно-политического обозревателя, связана с тем, что россияне хотят успеть не только до президентских выборов в США (5 ноября), но и до инаугурации нового лидера Соединенных Штатов и использовать "окно возможностей". Противник будет осуществлять активные боевые действия, на которые администрация Байдена решительно реагировать не будет.

Ориентировочно это 2,5 месяца. Администрация Байдена никогда не была чрезмерно решительной, она была довольно умеренной, медленной в принятии решений или вообще аморфной. Не думаю, что там последние месяцы будут принимать радикальные решения, которые бы имели серьезное влияние на зону боевых действий в Украине,

– озвучил Коваленко.

Аналогичная ситуация в 2023 году

Военно-политический обозреватель напомнил прошлогодний период, когда российская армия также воспользовалась благоприятным для себя моментом.

Тогда начались баталии в Конгрессе США между демократами и республиканцами, в то время Украине фактически остановили предоставление помощи от Соединенных Штатов на полгода, а Россия именно в этот период начала наступление на Авдеевку. Это направление на фронте было самым горячим, там проводились интенсивные боевые действия,

– отметил Коваленко.

По его словам, то, что происходит сейчас – это последствия того периода, который длился полгода, когда поддержка Украины со стороны США была приостановлена.

Сейчас россияне осознают, что в Соединенных Штатах политики активно реагировать на события в Украине не станут, ведь, по мнению Коваленко, все внимание общества и политиков будет уделено внутриполитическим вопросам.

Он подытожил, что Россия пытается этим воспользоваться и вообще пренебрегает потерями, которые несет на поле боя. Оккупанты будут усиливать давление на украинские позиции, применяя максимально имеющийся ресурс. Это, по словам Коваленко, будет продолжаться до инаугурации президента США, которая состоится в январе 2025 года.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что сейчас активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют регулярного обновления ресурсов украинских военных подразделений. Он отметил, что на сегодняшний день ВСУ сдерживают один из самых мощных с начала полномасштабной войны наступлений российской армии.

В Генштабе отчитались, что за прошедшие сутки по состоянию на 3 ноября зафиксировано 173 боевых столкновения. Враг нанес по позициям ВСУ и населенных пунктах 1 ракетный и 69 авиаударов, в частности сбросил 114 КАБ. Кроме этого, совершил более 3 тысяч обстрелов, из них 112 – с РСЗО. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Кураховском направлении (51) и Покровском (23).