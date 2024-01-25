Трамп никогда не предаст Украину по нескольким причинам, – член Республиканской партии США

Дональд Трамп уже в двух штатах, Айове и Нью-Гемпшире, получил большинство голосов как кандидат от Республиканской партии. Многих украинцев ужасает, что как только Трамп станет президентом США, то сразу сдаст Украину – это сплошная ложь.

Таким мнением с 24 Каналом поделился член Республиканской партии Борис Пинкус. По его предположению, российского главы Владимира Путина победа Трампа пугает даже больше, чем президентство Джо Байдена. Экс-президент Америки непредсказуем – мягко стелет, но жестко спать.

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Почему Трамп не предаст Украину

По словам члена Республиканской партии, Соединенные Штаты задолжали перед Украиной, потому что заставили ее подписать Будапештский меморандум в 1994 году и отказаться от ядерного оружия, которое бы позволило избежать войны с Россией.

Это все говорит о том, что Трамп никогда не предаст Украину по нескольким причинам,

– сказал Борис Пинкус.

Во-первых, около 68% американцев будут полностью поддерживать помощь Украине вплоть до ее победы.

Во-вторых, монолит двух партий в Конгрессе, демократов и республиканцев, в дальнейшем будут способствовать победе нашего государства.

В-третьих, члены ведущих комитетов Палаты представителей США, а именно Майк Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер предложили "план" победы Украины – "в котором мы выигрываем, а Россия проигрывает".

Вы думаете, что после этого, если Трамп станет президентом, он вдруг предаст Украину? Этого никогда не будет, запомните. У нас нет диктатуры и Трамп не был диктатором. Еще никогда на посту президента не удавалось делать то, что тот хочет,

– заметил Пинкус.

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Что Трамп может сделать в случае победы

Пинкус предположил, если Дональд Трамп победит на президентских выборах США, он сразу после инаугурации в январе 2025 года может ударить по бункеру Владимира Путина.

Также политик может встретиться с Владимиром Зеленским, успокоить его и сказать, что не отдаст ни одного клочка украинской земли. А Владимира Путина предупредить, что если он не примет условия Украины, США передадут сверхмощное оружие нашему государству и России придет конец.

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