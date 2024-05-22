Наступления на Харьковщину не было бы: полковник запаса сказал, почему важно бить по России

Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что использование американского вооружения для ударов по России могло бы помешать новому российскому наступлению. Но без разрешения бить оружием партнеров по российской территории, Украина вынуждена отдавать свою территорию россиянам. Все, чтобы они туда зашли, и дальше там воевать.

Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что говорится о 3 – 10 километрах, поскольку работать по территории России нельзя. Враг это понимает и этим пользуется.

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"Для нас очень важно, чтобы с нас сняли ограничения по принятию решения по использованию того вооружения, которое нам передается", – подчеркнул Свитан.

Из-за того, что украинским военным нельзя бить западным оружием по стране-агрессору, россияне свободно себя чувствуют в районе баз, которые неподалеку от границы с Украиной. Оккупанты накапливают свои войска. Они знают, что туда не прилетит ни HIMARS, ни ATACMS. Именно поэтому противник может позволить себе проводить любую подготовку и развертывание войск.

То, что произошло в Харьковской области. Они развернулись по территории России в Белгородской области на ширину полсотни километров, подошли к границе и пересекли ее. То есть, пока не дошли до линии обороны в глубине – от 5 до 10 километров – мы не смогли по ним работать на российской территории,

– добавил летчик-инструктор.

Если не контролировать противника на глубине 40 – 50 километров, то с ним очень сложно бороться.

Запрет на применение

По словам секретаря Совбеза, на границе с Харьковщиной до наступления враг сосредоточил 50 тысяч военных. Впрочем, в операции участвует только около 30 тысяч из них.

Военный эксперт рассказал, что на линии соприкосновения выполняет задачи около 10 тысяч оккупантов. А остальные 20 – их поддерживают. То есть занимаются логистикой, переброской сил, средств и боеприпасов. А также – эвакуацией раненых. Фактически на одного россиянина, который воюет, привлечено 2 человека.

"Нигде они не появятся. Эти 30 тысяч выполняют боевые задачи. Просто на линии соприкосновения только треть", – отметил полковник запаса ВСУ.

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Если враг примет решение усилить давление, то ему придется перебрасывать резервы с Восточного фронта. Пока противник этого не сделает, Свитан считает, что не может идти речи об увеличении наступательных операций. Именно поэтому захватчики остановились в режиме 10 – 15 атак за сутки на Харьковском направлении.

Первую десятку, которая развернулась на нашей территории, уперлась в нашу линию обороны, мы можем уничтожать. А эти 20 тысяч, которые на российской территории, мы по ним стрелять не можем, потому что у нас есть запрет на работу по этим тыловым частям,

– добавил военный эксперт.

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