Массированный ракетный удар: почему на Западе повреждения энергетических объектов ощутимее

Западные регионы Украины сильно пострадали от массированной атаки России, состоявшейся 15 ноября. В Укрэнерго объяснили, что повреждения ощутимы из-за стратегии россиян во время этого конкретного массированного удара.

Об этом во время брифинга заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он отметил, что россияне "пробуют разные стратегии, чтобы нанести наибольший вред за один раз".

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Россия выбрала приоритетными целями подстанции и электростанции

Кудрицкий рассказал, что 15 ноября Россия выбрала приоритетными целями подстанции и электростанции в западном регионе. В то же время он подчеркнул, что не всегда самые ощутимые повреждения на Западе.

Во время других атак это могут быть другие важные энергорайоны,

– сказал глава Укрэнерго.

Он напомнил, что в начале сентября очень сильно досталось Харькову. По словам Кудрицкого, это была практически первая целенаправленная ракетная атака на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, глава Укрэнерго заявил, что очень сильно доставалось Киеву и другим регионам. "География очень широкая", – резюмировал он.

Украина оправляется от массированных атак России

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