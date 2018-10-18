Почему американцы ходят за продуктами на рынок, а не в супермаркеты: эксклюзивный репортаж

Экономику "настоящей Америки" – крупных и средних городов и городков – подняли малый бизнес и фермерство.

Немало молодежи там почти сразу после школы берется за собственное дело и даже не думает подаваться куда-то из своего городка в поисках счастья.

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В Балтиморе, что в штате Мэриленд есть фермерский рынок. Один раз в неделю сюда съезжаются фермеры со всей округи, чтобы продать товары, выращенные или сделанные собственными руками.

Люди собираются вместе, приносят свои тенты. Здесь нет крупного бизнеса, все здесь сделано людьми лично,

– сказал пекарь Дэвид.

Ассортимент здесь разнообразный – от грибов в корзинах до мыла и шампуня. Однако цены кусаются. Стоимость тех же овощей и фруктов может быть выше, чем в магазинах. И несмотря на это все больше американцев отдают предпочтение именно фермерскому рынку.

Мне нравится, что могу покупать вдоволь еды и я поддерживаю местный бизнес и фермеров. Я не пойду в большой магазин, чтобы купить то что мне нужно. Я лучше пообщаюсь с людьми, которые работают своими руками, выращивают еду – это очень важно для меня,

– отметила посетительница фермерского рынка Селес.

Любят заходить сюда и украинцы, которые живут в США.

Мы покупаем только то, что нам нужно. Молочные продукты нам здесь больше нравятся,

– рассказал посетитель фермерского рынка Сергей.

Фермерские рынки раз в неделю открываются по всей стране. Как в больших городах, как Балтимор, так и маленьких, как Сайксвиль.



Рынок в США

Местная власть бесплатно выделяет фермерам торговые места, дает палатки и делает все, чтобы и продавцам и посетителям на рынке было комфортно. Такие рынки изрядно стимулируют местный бизнес, который приносит немалые деньги в бюджет, уплачивая налоги.

Мы платим налоги, как бизнес. Во первых налог на прибыль, большую часть федеральному правительству, штата, а еще графству платим налог на недвижимость,

– сказал местный предприниматель Скот.

Часть этих налогов остается в бюджете города, и за их счет улучшают жизнь общества. Новым бизнесменам предоставляют льготное налогообложение, а молодежи предлагают открывать собственное дело чуть ли не после окончания школы, чтобы только оставалась в родных местах.