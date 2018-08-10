Почему болит шея: симптомы корешкового синдрома

Боль в шейном отделе часто может отдавать еще в руку, ключицу. Это происходит из-за того, что нервные окончания защемляются смещенными или поврежденными позвонками шейного отдела.

Об этом рассказала остеопат Ирина Пахомова, сообщает Оbozrevatel.

Корешковый синдром — это невралгическая синдром, возникающий из-за сдавливания спинномозговых нервов (спинномозговых корешков).

Читайте также: Почему не стоит употреблять нежирные молочные продукты: совет диетолога

Симптомы корешкового синдрома:

- шейный болевой синдром распространяется на лопатку, после чего может дойти до предплечья и грудной клетки;

- не можете поднять руку, боль становится невыносимой;

- пальцы перестают слушаться, кожа немеет, чувствуете "мурашки";

- по несколько часов и даже дней мучает головная боль и боль в шее;

Симптомы корешкового синдрома

8 позвонков: интересные факты о нарушениях в каждом из них

1. I и II корешки не склонны к патологическим изменениям.

2. III может давать болевое ощущение прострела и синдром воспаления подъязычного нерва. Как следствие – возможные трудности при пережевывании, может увеличиться и распухнуть язык.



3. IV корешок даст болезненные ощущения в районе надплечий и на плечах.



4. Вместе же III и IV могут привести к затрудненному глотанию, длительной икоте. Даже может опуститься печень.



5. V корешок не позволит отвести руку в сторону без ощущения боли в мышцах.



6. VI даст болевой синдром в шее, сверху лопатки и предплечья. Отдавать боль может в первый палец руки.



7. VII позвонок чаще всего беспокоит пациентов. Боль локализуется сзади плеча и опускается вплоть до второго и третьего пальцев рук.



8. Заболевание VIII корешка даст ощущение боли в районе внутренней поверхности руки, которая может достичь мизинца. Пальцы рук могут частенько "ныть", особенно на смену погоды.

Корешковый синдром можно лечить, но важно вовремя обратиться к врачу.

8. Заболевание VIII корешка даст вам ощущения боли в области задневнутренней поверхности руки, которая может достичь мизинца. Ваш зрачок отреагирует заметным расширением. Пальцы рук будут частенько "ныть", особенно на смену погоды.

Клиника корешковых синдромов - не приговор. Заболевание поддается коррекции, если его не запускать. Обратившись к остеопату, можете рассчитывать на снятие болевых синдромов и лечение. Главное, вовремя забить тревогу! Берегите себя и будьте здоровы!

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.