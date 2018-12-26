Почему болит спина после сна: объяснение ортопеда

Одной из весомых причин возникновения боли в спине является место сна, его удобство и правильно подобранная жесткость матраса.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал главный врач центра "Норимед", ортопед-травматолог Александр Гомон.

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По его словам, одной из весомых причин возникновения боли в спине место сна, его удобство и правильно подобранная жесткость матраса.

В позвоночнике человека есть три физиологические изгиба – это шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз.

Ортопед–травматолог Александр Гомон "Когда происходит изменение этих изгибов во время сна, в частности изменение границ комфорта: выпрямление, неестественного изгиба – происходит перегрузки других участков в позвоночнике, что вызывает в свою очередь изменение микроциркуляции тканей (локального отека), и впоследствии приводит к нарушениям трофики перегруженных межпозвонковых суставов или мышц, связок – так возникают воспалительные процессы ..

Подытоживая выше сказанное, лежа на спине во время сна, мы с вами имеем три участка своего тела: голова, грудной отдел, таз – они являются самыми тяжелыми и влияют на комфорт сна.

Выбор матраса для сна – индивидуальный для каждого и нельзя утверждать мягким он должен быть или жестким. Это зависит от приобретенных проблем с спиной, причин возникновения боли и требует консультации специалиста, в том числе врача ортопеда-травматолога.



Боль в спине может возникать из–за неправильного матраса

Важно понимать, что боль – это уникальная способность сообщить вам о проблеме, которая появилась. Поэтому, если боль носит хронический характер, то рекомендуем обратиться к врачу.

Ортопед–травматолог Александр Гомон "При проведении консультации врач кроме осмотра пациента, сбора анамнеза, оценки состояния физиологических изменений, биомеханики, сопровождающих патологий, учитывает образ жизни пациента вне медицинского учреждения: род занятий, психоэмоциональное состояние, его образ жизни, питание и сон."

Заблаговременно обращение к врачу на этапе возникновения заболевания, дает возможность избавиться от него навсегда, чтобы не доводить свой организм до острых и патологических состояний.

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