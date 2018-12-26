Почему болит спина после сна: объяснение ортопеда
Одной из весомых причин возникновения боли в спине является место сна, его удобство и правильно подобранная жесткость матраса.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал главный врач центра "Норимед", ортопед-травматолог Александр Гомон.
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По его словам, одной из весомых причин возникновения боли в спине место сна, его удобство и правильно подобранная жесткость матраса.
В позвоночнике человека есть три физиологические изгиба – это шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз.
Подытоживая выше сказанное, лежа на спине во время сна, мы с вами имеем три участка своего тела: голова, грудной отдел, таз – они являются самыми тяжелыми и влияют на комфорт сна.
Выбор матраса для сна – индивидуальный для каждого и нельзя утверждать мягким он должен быть или жестким. Это зависит от приобретенных проблем с спиной, причин возникновения боли и требует консультации специалиста, в том числе врача ортопеда-травматолога.
Боль в спине может возникать из–за неправильного матраса
Важно понимать, что боль – это уникальная способность сообщить вам о проблеме, которая появилась. Поэтому, если боль носит хронический характер, то рекомендуем обратиться к врачу.
Заблаговременно обращение к врачу на этапе возникновения заболевания, дает возможность избавиться от него навсегда, чтобы не доводить свой организм до острых и патологических состояний.
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