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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Почему болит спина во время беременности: основные причины

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Боль в спине во время беременности
Боль в спине во время беременности / babystrategy.com

Во время беременности женщины неоднократно жалуются на боль в спине. Некоторые врачи связывают это с дефицитом кальция.

Акушер-гинеколог Ольга Белоконь рассказала о причинах боли, пишет MedOboz.

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Она объяснила, что боль в спине не имеет ничего общего с дефицитом кальция.

Основной причиной болей в пояснице (в 90% случаев) являются механические факторы. К ним можно отнести увеличение нагрузки на мышцы спины в связи с ростом беременной матки и смещением центра тяжести тела.

Возникает боль в спине из-за слабости мышц брюшной стенки, задержки жидкости в тканях и уменьшения подвижности суставов. Последнее происходит при гормональных изменениях.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала напитки, которые могут вызвать ожирение, диабет 2 типа и кариес у детей.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Дети Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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