Почему болит спина во время беременности: основные причины

Во время беременности женщины неоднократно жалуются на боль в спине. Некоторые врачи связывают это с дефицитом кальция.

Акушер-гинеколог Ольга Белоконь рассказала о причинах боли, пишет MedOboz.

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Она объяснила, что боль в спине не имеет ничего общего с дефицитом кальция.

Основной причиной болей в пояснице (в 90% случаев) являются механические факторы. К ним можно отнести увеличение нагрузки на мышцы спины в связи с ростом беременной матки и смещением центра тяжести тела.

Возникает боль в спине из-за слабости мышц брюшной стенки, задержки жидкости в тканях и уменьшения подвижности суставов. Последнее происходит при гормональных изменениях.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала напитки, которые могут вызвать ожирение, диабет 2 типа и кариес у детей.

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